Na mejo z ukradenim avtom; pri Isteničevih danes kriminalisti in forenziki

24.1.2017 | 12:35

Range rover, s katerim se je na mejo pripeljal Srb, je bil ukraden v Franciji. (Foto: PMP Obrežje)

Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je včeraj zvečer na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila range rover. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila ter ugotovili, da so številke šasije spremenjene. Med preverjanjem v scehngenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil avgusta 2016 ukraden v Franciji. Vozniku, 39-letnemu državljanu Srbije, so odvzeli prostost in ga pridržali, avtomobil pa zasegli. Osumljenca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Ogled požarišča

Kot smo že poročali, je včeraj nekaj pred 12. uro zagorel gospodarsko turistični objekt v Stari vasi na Bizeljskem, o čemer so bili obveščeni tudi brežiški policisti. Požar, v katerem ni bil nihče poškodovan, so gasilci omejili in pogasili. Kriminalisti in strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija danes opravljajo ogled in ugotavljajo ostale okoliščine požara. O ugotovitvah bo po zaključeni preiskavi obveščeno pristojno tožilstvo.

Kradejo denar

V kraju Križe je med nedeljo in ponedeljkom nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in vzel denar. Lastnike je oškodoval za 500 evrov.

V Srednjem Globodolu je včeraj opoldne neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel denarnico z denarjem. Škode je za okoli 1.000 evrov.

J. A.