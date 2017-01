V pričakovanju jubilejnega tabora

24.1.2017 | 14:35

Ob jubilejnem letu so v Trebnjem zasnovali svojevrsten projekt - Podiramo rekorde v kulturi, v okviru katerega željo zbrati čim več podpisov obiskovalcev tukajšnje galerije. (Foto: J. S.)

Bogato dogajanje v sklopu jubilejnega leta so predstavili na današnji novinarski konferenci.

Direktorica trebanjskega CIK-a Patricija Pavlič

Trebnje - »Mednarodni tabor likovnih samorastnikov je gonilna sila trebanjske galerije in njene zbirke. Vzniknil je na pobudo posameznikov, ljubitelje naivne umetnosti, ki so z entuziazmom ter ogromno prostovoljnega dela in simpatije do umetnosti spodbudili razvoj vrhunskega mednarodnega fenomena, ki se je razvil v Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje,« ob pričakovanju jubilejnega, že 50. tabora pripoveduje Patricija Pavlič, direktorica trebanjskega CIK-a, pod katerega okriljem deluje tudi tukajšnja galerija.

V Trebnjem, kjer bodo jubilejno leto obogatili s številnimi dogodki, ob katerih so zasnovali tudi bogat spremljevalni program, namreč danes hranijo bogato mednarodno zbirko, eno najbolj obsežnih v Evropi, zagotovo pa najobsežnejšo pri nas, poudarja Pavličeva. Tako imajo v zbirki že več kot 1.100 umetnin, ki jih je prispevalo 290 umetnikov iz več kot 40 držav.

Celotni razstavni program bo sicer letos posvečen praznovanju jubileja. S prvo razstavo, ki jo bodo odprli 16. februarja, bodo predstavili zgodovino tabora in galerije, maja bodo obiskovalcem na ogled ponudili najboljša tuja in domača dela, oktobra pa bodo postavili še razstavo Naiva in likovni samorastniki jutri. Junija pa v Trebnjem pripravljajo jubilejni tabor, ki bo nekoliko drugačen kot običajno, vsaj po udeležbi umetnikov, napoveduje Pavličeva.

»Ob našem jubileju želimo galerijo še bolj atraktivno predstaviti širši javnosti, zato smo se odločili tudi za poseben projekt – Podiramo rekorde v kulturi,« še razlaga Pavličeva. Tako bodo na posebni tabli, ki stoji v preddverju trebanjske galerije, ki jo letno obišče krog tri tisoč ljudi, zbirali podpise obiskovalcev. »Zbrati jih želim čim več, saj to pomeni, da nas bo obiskalo ogromno ljudi, med katerimi bomo razširili vest o pomembnem poslanstvu naše galerije,« dodaja Pavličeva, ki obisku v jubilejnem letu vabi tudi lokalne prebivalce.

Trebanjska galerija je namreč pomembno vpeta v lokalno okolje, zato so se župani občin ustanoviteljic odločili, da letošnje leto razglasijo za Leto kulture Temeniške in Mirnske doline. Več o dogajanju pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenskega lista.

J. S.

