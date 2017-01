FOTO: Isteničevi se pripravljajo na čiščenje pogorišča

24.1.2017 | 15:45

Danes je bilo območje zaradi preiskave zaprto s policijskim trakom.

Stara vas na Bizeljskem - Poročali smo že o tem, da je včeraj zagorelo na posestvu znane vinarske družine Istenič iz Stare vasi na Bizeljskem. Ogenj se je izpod nadstreška, kjer so imeli traktor, razširil na objekt, zgrajen leta 1995, v katerem je predelovalna klet in osem sob za turiste. Slednje so popolnoma uničene, prav tako ostrešje. Po prvi oceni Janeza Isteniča je škode za nekaj sto tisoč evrov.

»V predelovalni kleti je naš zaposleni malo pred 12. uro opazil dim, tekel je po gasilni aparat, a ko je prišel nazaj, je bilo že vse v ognju. V eni uri je bilo vsega konec,« je danes dopoldne, ko so si požarišče ogledovali kriminalisti, za Dolenjski list povedal Istenič. Dodal je, da so imeli srečo, kar se tiče proizvodnje, požar namreč ni povzročil škode na zalogah vina, niti ne na končnih proizvodih.

Isteničevi vsako leto na trg pošljejo od 130 do 150 tisoč steklenic kakovostne penine, 70 odstotkov je prodajo v Sloveniji, ostalo v tujini.

»Nam je pa zgorelo precej repromateriala, kot so zamaški, kapice, tam smo imeli tudi dva polavtomatska stroja za polnjenje in mašenje, ki sta zoglenela. Trenutno bomo zelo občutili izgubo traktorja, ki je bil vreden okoli 40 tisoč evrov.« Sogovornik je vesel, da v času požara v objektu ni bilo nikogar.

»Imamo težave z vodo in elektriko, kar nekaj časa bomo morali improvizirati,« je posledice dogodka našteval sogovornik in dodal, da so imeli objekt skupaj z zalogami zavarovan za 250.000 evrov. Ko bodo svoje opravili kriminalisti in forenziki ter cenilec zavarovalnice, kjer imajo sklenjeno zavarovanje, bodo v najkrajšem času počistili pogorišče.

Ta požar je za Isteničeve v zadnjem času drugi hud udarec, lani sta jim namreč letino oklestili pozeba in toča. Kljub temu se ne dajo, ravno v teh dneh so nameravali predstaviti nov projekt, namreč v kleti vile Istenič (to je objekt ob glavni cesti, pod tistim, ki ga je prizadel požar) bodo uredili trezor penin.

Foto in tekst: Janja Ambrožič