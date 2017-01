Gasilci varovali požarišče; v Posavju našli dva poginula laboda

24.1.2017 | 18:15

Ilustrativna fotografija (Foto: A.Ž., arhiv DL)

Danes ob 9.12 so v Stari vasi na Bizeljskem pri Isteničevih gasilci PGD Bizeljsko in Stara vas pogasili še tleča območja in s tehničnim posegom zagotovili varnost na požarišču poslovno-stanovanjskega objekta.

Dopoldne ob 10.35 so pri naselju Boršt na območju Brežic gasilci PGE Krško iz reke Krke odstranili poginulega laboda in ga predali dežurnemu delavcu Veterinarsko higienske službe.

Dobro uro kasneje so poginulega laboda našli tudi nekaj kilometrov stran v Župeči vasi. Obveščena je bila veterinarsko higienska služba Novo mesto, ki je laboda odstranila.

J. A.