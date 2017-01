Tožilstvo odstopilo od pregona Vebra

Kočevje, Ljubljana - Iz poslanske skupine SD so nam poslali informacijo (tudi sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani), da je državna tožilka odstopila od kazenskega pregona Janka Vebra zaradi žaljive obdolžitve, sodišče pa je sklenilo, da se preiskava ustavi. Stroške postopka, katerega je sprožil kočevski župan Vladimir Prebilič zaradi Vebrove izjave o domnevno koruptivnem ravnanju lokalnih oblasti pri obnovi v požaru uničene Osnovne šole Stara Cerkev in Vebrovega zagovornika bo plačal proračun.

In še Vebrov komentar: "Sam sem bil že večkrat tarča besednega obračunavanja in obtoževanja s strani gospoda Vladimirja Prebiliča. Žal pa bodo tokrat njegovi poskusi - škodovati moji časti in mojemu imenu - torej, ko župan počne ravno tisto, kar očita drugim, po žepu udarili državljanke in državljane. Želim in upam, da bo tako gospod Prebilič resno premislil o svojih nadaljnjih tovrstnih aktivnostih, ki ne samo, da blatijo po imenih tistih, katere župan obtožuje različnih stvari, temveč škodijo predvsem občini Kočevje. To menim, da pestijo pomembnejši problemi kot je županovo iskanje dežurnih krivcev za lastno nezmožnost reševanja teh problemov."

Celotna sodba je v prilogi.

