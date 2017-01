Zagorel avto, v ognju tudi nadstrešek in ropotarnica

25.1.2017 | 07:00

Davi ob 4.11 uri je v Ulici Marka Šavriča v Dobovi, občina Brežice, gorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Veliki Obrež in Mihalovec, ki so požar pogasili. Vozilo, lesen nadstrešek in manjšo ropotarnico je ogenj uničil. Zaradi hitrega posega so gasilci preprečili širitev požara na bližnje stanovanjske in gospodarske objekte. Obveščene so bile pristojne službe.

Da gori osebno vozilo, danes zjutraj poročajo tudi z Ljubljanske ceste v Grosuplju, o požaru v kurilnici pa iz naselja Peščenik pri Višnji Gori. Podrobnosti še niso znane.

Danes brez elektrike

Nadzorništvo Brežice obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Okljukova gora med 9. in 11. uro ter na območju TP Črnc med 12. in 14. uro.

M. K.