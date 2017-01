Smodiš ni več športni direktor reprezentance

25.1.2017 | 09:15

Matjaž Smodiš (Foto: B. B., arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - V vlogi športnega direktorja moške članske košarkarske reprezentance Slovenije v prihodnje ne bo več deloval Matjaž Smodiš, saj se z njim vodstvo Košarkarske zveze Slovenije ni dogovorilo za podaljšanje sodelovanja za prihodnje obdobje, so sporočili z zveze.

»Matjažu se iskreno zahvaljujemo za njegov doprinos k minulim uspehom slovenske moške članske reprezentance, hkrati pa mu v nadaljevanju njegove kariere želimo vse dobro,« so zapisali.

Kot so ob tem še sporočili, bo odločitev o morebitnem namestniku na položaju športnega direktorja znana v prihodnjih mesecih, kmalu pa bodo javnosti predstavili celoten načrt priprav na letošnji EuroBasket, ki bo potekal od 31. avgusta so 17. septembra. Slovenija bo sicer v prvem delu evropskega košarkarskega prvenstva igrala na Finskem, kjer bo lovila uvrstitev v drugi del, ki bo potekal v Turčiji. Tekmeci slovenske košarkarske reprezentance bodo na Finskem v skupini A reprezentance Finske, Poljske, Grčije, Francije in Islandije, so še včeraj sporočili z zveze.

