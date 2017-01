Rdeči križ podari in išče

Novo mesto - V Humanitarnem centru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto na Drski lahko podarijo: jogi (90 x 190 cm), jogi (180 x 200 cm), francosko posteljo (190 x 160 cm), pisalno mizo, pohištvo za otroško sobo (posteljo z jogijem, dve omari), omaro za dnevno sobo, belo garderobno omaro (višine 200, širine 100 cm), kopalniško kad, enojno pomivalno korito z odcejalnikom in luster.

Potrebujejo pa: smučarske čevlje (pancerje) št. 37, dvojni nadvložek, jogi (140 x 200 cm), otroško posteljico (120 x 60 cm), omaro (v. 210, š. 135 cm), omarico za čevlje, kuhinjsko korito (š. 40 cm), stole za jedilnico, sedežno garnituro, stacionarni in prenosni računalnik, likalnik, več mikrovalovnih pečic, več štedilnikov, štedilnik na trda goriva – kiperbush, več hladilnikov, več pralnih strojev, sušilec perila, več sesalnikov, šivalni stroj, preproge, karnise, kosilnico na nitko, otroško hojco, ženska, moška in otroška kolesa in topli pod.

Vse informacije nudijo na OZRK Novo mesto, tel.: 07/ 39 33 121, e: novo-mesto.ozrk @ozrks.si

OZRK Novo mesto ima razdelilnico hrane, kjer socialno šibki dobijo topli obrok vsak delovni dan ob 12. uri, in kopalnico, v kateri se lahko stuširajo in operejo oblačila.

Po rabljena oblačila in obutev lahko pridete vsako sredo od 13. ure do 16. ure. S seboj prinesite osebno kartico uporabnika, ki jo dvignete na Centru za socialno delo v Novem mestu.

