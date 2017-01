Do nadaljnjega obiskov ne bo

25.1.2017 | 10:00

Foto: B. B., arhiv DL

Novo mesto - Iz novomeške splošne bolnišnice so sporočili, da zaradi velikega števila respiratornih okužb in vse večjega števila obolelih za sezonsko gripo vse obiskovalce bolnišnice obveščajo, da obiski svojcev pri pacientih do nadaljnjega niso možni.

»Prosimo vas, da navedeno upoštevate in nam tako pomagate pri obvladovanju širjenja respiratornih okužb,« so še zapisali v obvestilu.

J. S.