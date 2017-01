Bodo dobile vsaj pešpot?

25.1.2017 | 00:15

Foto: Mestna občina Novo mesto

Novo mesto - S projektom Pozabljena polovica želijo identificirati izjemne ženske, ki so v na splošno nežnejšemu spolu bolj nenaklonjenih časih prestopile sfero zasebnega in uspešno delovale v lokalnem okolju ali širše. In pri tem potrebujejo vašo pomoč.

Vodja projekta Maja Žunič Fabjančič iz Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki je pri tem oblikovalo lokalno partnerstvo z občino, društvom Estetika in Založbo Goga, pojasni, da so zamisel dobili po istoimenskem zborniku, v katerem je 129 biografij žensk, ki so v 19. in 20. st. ustvarjale Slovenijo, na seznamu pa se je znašlo tudi nekaj Novomeščank: »V preteklosti so bile strukturne ovire, ki so ženskam omejevale zasedanje vplivnejših položajev, a to ne pomeni, da naša zgodovina ni polna posameznic, ki so se uveljavile na svojem področju kljub tem slabim pogojem in dejansko prispevale k razvoju lokalne skupnosti. Čas je, da jih identificiramo in postavimo na vidno mesto.«

Širša skupnost lahko svoje predloge žensk, ki so v preteklosti pomembno prispevale k razvoju Novega mesta ali so na svojem področju delovanja naredile preboj in so kakorkoli povezane z Novim mestom, predlaga do petka, 10. februarja 2017. Predloge zbirajo preko spletnega obrazca ali v fizični obliki v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, so danes sporočili z novomeške občine.

Pri tem iščejo pomoč širše skupnosti, več podrobnosti pa boste našli na Facebookovi strani Pozabljena polovica Novega mesta, preko katere lahko predlagate kandidatke, prav tako lahko to storite osebno v Knjižnici Mirana Jarca. Med kriteriji so časovno obdobje od druge polovice 19. st. do prve polovice 20. st., da prihajajo iz lokalnega okolja, so delovale javno in na svojem področju dosegle preboj. »Trenutni seznam vsebuje okoli 20 imen, a predloge še zbiramo in želimo širok odziv, saj je kakšna izjemna posameznica lahko znana le potomcem ali kakšnemu ožjemu krogu ljudi,« doda Žunič Fabjančičeva.

Predloge bodo zbirali do predvidoma sredine februarja, nakar bo komisija, v kateri bodo predstavniki Dolenjskega muzeja, knjižnice, zavoda za varstvo kulturne dediščine idr., izbrala 12 žensk, ki naj bi jeseni dobile svoje obeležje, ta pa bodo povezali z novo pešpotjo.

Članek je bil objavljen v 3. številki Dolenjskega lista z dne 19. januar 2016.

M. Martinović

novejši najprej Komentarji (3) 6h nazaj Oceni dolenjka Študijska knjižnica Mirana Jarca je izdala elektronski bibliotečni leksikon (izdeloval ga je strokovno prof. Karel Bačer in ga objavljal), vsaka boljša administrativna moč ga lahko pregleda in izbere tiste ženske, ki so bile pomembne za Novo mesto in občino. Stvar je zanimiva tudi za občane, če iščejo podatke (po abecedi) o osebah, ki so bili pomembni v Novem mestu. 5h nazaj Oceni Prva dama Melanija je bila rojena v Nm. 2h nazaj Oceni Jan V mestu je toliko prevelikih in nepreglednih ulic, da bi morda bila priložnost, da gremo v kakšna prešteviljčenja in delitve. Primer Kandijska, Šegova, Ljubljanska, Seidlova, pa polno naselij, ki so postala del mesta, pa kar obdržala imena, notri se pa izgubiš, ker ni razdeljeno smiselno po ulicah in po nekem redu, pa polno novih hiš. Po osamosvojitvi je bila priložnost, pa je nismo najboljše izkoristili. Preglej samo prijavljene komentatorje