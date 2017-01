Zamaški za Dominika Lozarja

25.1.2017 | 10:55

Novo mesto - Na pobudo knjižničarke Marjetke Dragman smo se na osnovni šoli Šmihel Novo mesto in podružnici Birčna vas odločili, da pomagamo Dominiku Lozarju iz Bele krajine. Lansko leto, 3. januarja, mu je življenje spremenil skok čez ograjo.

Zanj so učenci in delavci šole izvedli akcijo zbiranja zamaškov, saj Dominik zaradi poškodbe potrebuje 24-urno oskrbo. Z akcijo smo začeli konec lanskega oktobra in zaključili v ponedeljek, 16. januarja, ko je učitelj Alojz Hudelja odpeljal več vreč zamaškov na Dominikov dom. Razveselili smo Dominika in njegovo družino. Zadovoljni smo, da bomo s sredstvi od zbranih zamaškov pomagali Dominiku tudi mi.

Helena Murgelj

Galerija