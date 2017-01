Psička Glory v vrtcu Brusnice

25.1.2017 | 11:05

Brusnice - V petek, 20. januarja, je skupino Pikapolonice iz vrtca Brusnice obiskala psička Glory iz društva Tačke pomagačke – Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov.

Njena umirjenost in hkrati igrivost ter prijaznost so pozitivno vplivale na otroke, ki so jo z zanimanjem opazovali in si želeli stika z njo. Vsak je dobil priložnost, da jo je pobožal, ji vrgel žogo, ji skril najljubše piškote in jo počesal ter masiral.

Nekateri so bili na začetku druženja napeti, bilo jih je strah. Glory in njena vodnica sta dokazali, da «zaupljiv in nežen kužek pozna bližnjice, po katerih mehko stopa naravnost v otroška srca« (Tačke pomagačke). Ob koncu našega druženja so bili namreč vsi prijetno sproščeni. Naši gostji sta pokazali, da odlično opravljata svoje poslanstvo- pomagati.

Hvala vodnici Marinki in Glory za prijetno uro druženja, ki je ne bomo kmalu pozabili.

Otroci iz skupine Pikapolonice ter vzgojiteljici Jožica Kavšek in Andreja Marjanović

