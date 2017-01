Bili smo na snemanju oddaje Male sive celice – IN ZMAGALI!

25.1.2017 | 11:10

Vavta vas, Ljubljana - V ponedeljek, 16. januarja, smo se učenci 7., 8. in 9. razredov osnovne šole Vavta vas po pouku odpravili proti Ljubljani, da bi se udeležili snemanja osmine finala televizijske oddaje Male sive celice. Bili smo zelo navdušeni in polni pričakovanj do naših treh junakov – Julije, Ameli in Filipa, ki so kot tekmovalci predstavljali našo šolo.

Ko smo prispeli v idilično zasneženo Ljubljano, smo vstopili v avlo televizijske hiše RTV Slovenija. Na snemanje smo morali počakali v garderobi, čeprav smo bili zelo neučakani. Nato so nas odpeljali v studijo za snemanje oddaje Male sive celice. Ta je bil veliko manjši, kot izgleda po televiziji. Pred začetkom snemanja smo si ogledali vso enkratno tehnologijo, ki je stala v studiu. Bili smo presenečeni, koliko ljudi je potrebnih za snemanje ene same oddaje.

In tekmovanje se je začelo. Naši tekmovalci so kmalu prevzeli vodstvo. Prednost so uspešno povečevali in kljub zelo napetemu zaključku zadržali vse do konca tekmovanja. Snemanje je zmotilo kar nekaj tehničnih težav, ampak smo vsi kljub temu uspeli zadržati dobro voljo. Če povemo po pravici, smo bili na koncu oddaje kar malo utrujeni, saj smo naše sošolce glasno podpirali s tribun.

Učiteljice in seveda tudi vsi mi smo bili po snemanju oddaje zelo ponosni na naše učence, ki so uspešno izločili učence OŠ Jurija Dalmatina Krško. Ko smo odhajali iz televizijske hiše, nas je malo presenetilo, da sta na snemanje čakali še dve osnovni šoli, saj je bila zunaj že tema.

Ko smo se ob 19. uri vrnili v Vavto vas, smo odšli domov s prečudovitimi spomini na prečudovito preživeto popoldne.

Tjaša Bračič in Jaša Tavčar, 8. a, OŠ Vavta vas