Ponudbe zbirajo še do konca tedna

25.1.2017 | 17:00

Foto: Občina Krško

Krško - Občina Krško je konec decembra objavila povabilo k oddaji ponudb za najem kompleksa Športno rekreacijski center Brestanica za obdobje osmih let z izhodiščno vrednostjo letne najemnine 9.000 evrov. Kot so danes sporočili s krške občine, so rok za zbiranje ponudb podaljšali do konca tega tedna oz. natančneje do 27. januarja 2017 do 10. ure.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov in v glavno pisarno najemodajalca prispeti do določenega datuma ali ure. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine, so še zapisali.

J. S.