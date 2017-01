Odnesel za šest tisočakov

25.1.2017 | 14:15

Dobova - V Dobovi je včeraj dopoldne nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo ter odtujil nakit in denar. Lastnike je oškodoval za okoli 6.000 evrov, poroča novomeška Policajska uprava.

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto od zadnjega poročanja intervenirali v 30 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 101 klic. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ponarejanja denarja, vloma in tatvin. Posredovali so tudi zaradi požara, še poročajo.

J. S.