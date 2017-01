Zakaj zaposlovanje preko agencij?; Težave v KZ Krka; Se bodo nadarjeni mladi vrnili iz tujine?

25.1.2017 | 18:00

SE BO KZ KRKA REŠILA?

Čeprav je bilo glede usode KZ Krka v zadnjih mesecih v javnosti neuradno slišati cel kup črnih scenarijev, je zadruga po oceni vodstva lani prvič po letu 2002 poslovala pozitivno. To seveda ne pomeni, da KZ Krka za seboj nima težkega leta, v katerem se je morala zateči tudi k nekaterim nepriljubljenim ukrepom, a vodstvo je prepričano, da lahko z nadaljevanjem sanacijskega programa in optimizacijo poslovanja tretjo največjo zadrugo v Sloveniji spet pripelje na zeleno vejo. Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

POSLEDICE POŽARA NA BIZELJSKEM

Naši novinarji so se tudi ta teden veliko mudili na terenu in poročali o dogajanju v tem delu Slovenije. Tako smo bili na posestvu znane vinarske družine Istenič iz Stare vasi na Bizeljskem, ki ji je ta teden ogenj uničil dobršen del turističnega objekta in povzročil za nekaj sto tisoč evrov škode.

KAKŠNE SO PRAVICE ENIH IN DRUGIH

Pod drobnogled smo vzeli zaposlitve preko agencij in preverjali, zakaj se podjetja odločajo za tovrstno zaposlovanje delovne sile in kakšne so razlike med pravicami redno zaposlenih in agencijskih delavcev. V petek smo se mudili v Sevnici in s sokrajani prve dame ZDA spremljali inavguracijo 45. ameriškega predsednika, v četrtek pa smo se družili s krajani belokranjskega Podzemlja.

ŽIVA

Dolenjskemu listu smo priložili še prvo letošnjo Živo. V njej med drugim predstavljamo pet izjemnih mladih Novomeščanov, ki jih je študij odpeljal v tujino, nas pa je zanimalo, ali se nameravajo vrniti v domače okolje.

