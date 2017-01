Revoz še kar razburja

25.1.2017 | 15:15

Novo mesto - Poročali smo že, o javnem pozivu Delavske svetovalnice upravi novomeškega Revoza, naj v tem novomeškem podjetju, kjer se odpira 300 novih delovnih mest, nove sodelavke in sodelavce zaposlijo direktno in ne prek agencij za posredovanje dela.

Danes pa se je oglasila še Študentska Iskra, ki se je odzvala na nedavno poročanje nacionalne televizije o težavah, ki jih ima Revoz pri zaposlovanju. Kot so sporočili iz omenjene organizacije so bili nad poročanjem zgroženi.

»Brez kančka refleksije so nas novinarji in novinarke med drugim "obveščali" o tem, da je očitno na zavodu za zaposlovanje "cela armada" ljudi, ki nočejo delati. Ob tem so pozabili/e omeniti, da Revoz zaposluje preko agencije, torej gre za prekarno obliko zaposlitve, pozabili so omeniti pogoje dela in mizerno plačilo, ki ga (tudi za nočno) delo prejemajo delavci/ke v Revozu,« so zapisali.

Ob tem so, kot so zapisali, nagovorjene dele medijske krajine pozvali, naj zvedejo refleksijo lastnega dela in se v prihodnje vzdržijo žaljivega komentiranja. »Prav tako pa podjetje Revoz pozivamo, naj agencijske delavce redno zaposlijo, vsem posredno in neposredno zaposlenim pa naj zagotovijo ustrezne in dostojne pogoje dela ter primerno plačilo. Potem morda ne bodo imeli več težav z zagotavljanjem delovne sile,« so dodali.

dokler ne bo ločeno v tej slovenski vukojebini da tisti ki ustvarja kot naprimer Revoz mor aplačati manj davkov kot tisti ki prodaja lai preprodaja ali sedi v pisarni in tuhta kako še kje scuzat iz gospodarstva. To je sistemski problem in vsa proizvodna podjetja bi morala imeti dvčno urejeno da lahko izplačajo neto 1000 € in to je ločnica med tistimi ki želijo delati in tistimi ki bi radi sedeli za toplo mizo pa naj imajo manj in tam sedijo tako kot je sedaj da tisti ki dela mu vzamejo za lačna usta tistih ki sedijo za mizo ma ga ni ki bi delal sej bi bil nor oz bom vprašal ali bi šel javnosektorski pisarnar ki zasluži "slabo" delati za 50€ več v Revoz na trak v karosernico .....nebi .......nobeden zato naj nehajo ropotat