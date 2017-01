Odškodnine za lastnike zemljišč z varovalno ograjo

26.1.2017 | 07:10

Panelna ograja ob Kolpi (Foto: arhiv DL)

Državni zbor je včeraj s 67 glasovi za in štirimi proti sprejel novelo zakona o nadzoru državne meje, ki jasneje določa tehnična sredstva za nadzor meje in predvideva odškodnine za lastnike zemljišč, na katerih je postavljena varovalna ograja.

V razpravi so noveli zakona napovedali podporo v poslanskih skupinah SMC, SDS, DeSUS in NSi, večinsko podporo pa tudi v SD. Nepovezani poslanec Bojan Dobovšek je dejal, da jo velja podpreti kljub pomislekom, ki še ostajajo. Izrecno pa so zakonskim rešitvam nasprotovali v ZL.

Z novelo zakona se za lastnike zemljišč oz. osebe, ki zemljišče uporabljajo na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, določa upravičenost do nadomestila.

Postopke bodo, kot poroča STA, vodile upravne enote, pritožbeni organ bo ministrstvo. Lastniki in posestniki bodo do nadomestil upravičeni, če se na njihovem zemljišču postavi, namesti, uporablja, vzdržuje ali shranjuje varovalna ograja ali druga tehnična ovira, in sicer če to otežuje redno rabo zemljišča. Če to traja dlje kot 24 mesecev, se jim lastninska pravica na zemljiščih začasno obremeni s služnostjo v javno korist. Zakon pa ob tem predvideva vzpostavitev evidence nadomestil in služnosti v javno korist.

Novela zakona tudi predvideva, da bo policija v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za okolje, pridobila oceno vplivov na naravo. Koncesionarji v ribiških in lovskih okoliših, ki imajo z državo sklenjeno koncesijsko pogodbo, pa bodo do ureditve oprostitve plačila koncesijskih dajatev zaradi namestitve varovalne ograje v področnih predpisih oproščeni do 50-odstotnega plačila koncesijske dajatve.

Novela zakona tudi jasneje ureja tehnična sredstva za fotografiranje, avdio-video snemanje, sredstva za identifikacijo oseb, vozil in predmetov, upoštevane so tudi nove tehnologije. Tehnična sredstva se bi po predlogu uporabljala izključno pri nadzoru meje. Pri tem so na ministrstvu v preteklosti že pojasnili, da je sistem ANPR za avtomatsko prepoznavanje registrskih tablic na državni meji že nameščen, vendar se ni uporabljal.

M. K.