Proračuna spet niso potrdili - 7 svetnikov protestno odšlo, ostali nesklepčni.

26.1.2017 | 08:15

Najprej je sejo zapustil Albert Pavlič, sledili so mu še nekateri drugi...

Šentjernej - Sinočnja občinska seja je spet minila v burnem vzdušju, bolje rečeno, se zaradi nesklepčnosti tik pred sprejemanjem proračuna za leto 2017 (občina je po nesprejetju proračuna od 1. januarja na začasnem financiranju) sploh ni končala.

Romska svetnica Darka Brajdič, Vesna Bregar, ki se do nadaljnjega umika iz CI Glas ljudstva, ter Andrej Mikec, ki tudi resno razmišlja o odstopu z mesta svetnika (CI Glas ljudstva).

7 svetnikov je protestno zapustilo seje (Albert Pavlič, Viktorija Rangus in Vida Judež iz svetniške skupine Ljudska alternativa, v katero so se nedavno preimenovali svetniki SDS; svetnika SMC Igor Kalin in Karmen Pavlič, romska svetnica Darja Brajdič in Vesna Bregar, ki je povedala, da se do nadaljnjega tudi umika iz CIGl-a), ostalih, ki bi proračun verjetno podprli, pa je bilo premalo, da bi lahko glasovali (Janez Selak, Franc Šinkovec in Renata Turk iz Liste Skupaj za prihodnost, Andrej Mikec iz CIGL, Jože Simončič, Jože Švalj in Sabina Jordan iz SLS, ter Luka Luzar iz NSi). Z novico, da kot svetnik resno razmišlja o izstopu iz občinskega sveta, je ob koncu seje presenetil Andrej Mikec iz CIGL-a, ki pravi: "Teh političnih igric se ne grem več."

Očitno se začaran krog iz preteklih let spet začenja oz. nadaljuje, nekdanji zavezniki so zdaj na nasprotnih bregovih, občinski svet je zelo razdeljen, župan blokiran, svetniki izstopajo iz svetniških skupin, napovedujejo izstope…

Skoraj se je zapletlo že na začetku seje, ko je Albert Pavlič zato, ker je bil na dnevnem redu dopolnjen predlog proračuna, ki ga s svetniki niso uskladili in so ga pripravili le župan in občinska uprava, predlagal kar zavrnitev dnevnega reda. A predlagani sklep ni dobil podpore (8 svetnikov je glasovalo za predlagani dnevni red, 5 jih je bilo proti). Nato so sprejeli kar nekaj točk (odlok o OPPN Šentjernej za proizvodno servisno cono Šentjernej - za širitev Podgorja, predlog cen storitve pomoči družini na domu, pravilnik so sofinanciranju javnih prireditev), a ustavilo se je pri proračunu.

Na očitke Alberta Pavliča, da je glasovanje o proračunu nezakonito, ker na zadnji seji OS, ko proračuna ni izglasoval, ni določil roka za njegovo sprejetje, je pravnik na občini Rajko Grimšič povedal, da ne gre za nov predlog proračuna, ampak za dopolnjenega. Svetniki so decembra lani ob začasnem financiranju sklenili, da proračun sprejmejo v najkrajšem možnem času.

Finančnica na občini Andreja Topolovšek je na kratko predstavila spremembe in povedala, da je predlog proračuna, ki predvideva dobrih 7 milijonov 510 tisoč evrov prihodkov in 7 milijonov 460 tisoč evrov odhodkov, občinska uprava z županom ponovno preučila in upoštevala nekaj amandmajev svetnikov. V proračunu je dodatnih 7 tisoč evrov od prodaje lesa občinskih gozdov, na odhodkovni strani pa so tri spremembe: za 6 tisoč evrov so zmanjšali pravniška svetovanja in odvetniške storitve, 3 tisoč evrov so primaknili za kulturne programe na javnih razpisih ter 10 tisoč evrov za ureditev pokopališča in poslovilne kapele v Orehovici (projekt za vežico in ureditev sanitarij). To so v glavnem amandmaji SLS.

»KJE SO USKLAJEVANJA G. ŽUPAN?«

Svetniki iz vrst Ljudska alternativa, SMC ter romska svetnica so bili glasni in so jasno povedali, da proračuna ne bodo podprli. Pričakovali so usklajevanja in pogovore s svetniki, »kar ste obljubljali pred volitvami«, Albert Pavlič, ki je bil kot vedno najbolj glasen, pa je županu očital zavestno kršitev lokalne samouprave in poudaril, da bi moral občinski svet odločati o tem, kaj se bo delalo.

Župan je odgovoril, da so amandmaji svetnikov takih vrednosti, da je njihova uresničitev »misija nemogoče«, zato so upoštevali le nekaj manjših.

Svetnike, ki so protestno zapustili sejo (potem ko je župan odvzel besedo Pavliču), predvsem moti, da se prednostno ne vodita oba projekta, ki sta dobila ta predznak - gradnja novega vrtca v Šentjerneju, ki ga občina načrtuje še letos, in betonski most čez Krko v Mršeči vasi, kjer se bo delal projekt.

OGROŽENA GRADNJA VRTCA

Župan Radko Luzar.

Niso pomagale razlage župana Radka Luzarja, da sta oba projekta prednostno obravnavana, a izvedba obeh v enem letu ni možna - najprej je na vrsti vrtec, za katerega je občina pridobila nepovratna sredstva Eko sklada (okrog 1,2 milijona evrov), za betonski most, ki naj bi gotovo stal čez milijon evrov, pa žal kljub poizvedovanju na mnogih ministrstvih in razpisih ni nobenih sredstev. Zato bo moral počakati kako leto. »To je realnost, za vse potrebe občina enostavno denarja nima,« je dejal župan Luzar, razočaran nad dogajanjem, »da sem blokiran z vseh strani, pa smo prvič pred večjo investicijo, ki jo lahko uresničimo. Ne vem, kako bomo delovali naprej.«

Povedal je še, da če do februarja proračun za leto 2017 ne bo sprejet in ne bo mogoče objaviti javnega razpisa za izvajalca del za prvo fazo vrtca - dela naj bi se pričela maja - potem gradnja ne bo mogoča v roku, to je do konca tega leta. Gradnja težko pričakovanega in prepotrebnega vrtca je tako ogrožena.

Več o vroči razpravi svetnikov v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija





































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni lektor Proračuna spet niso potrdili ... rodilnik (genitiv). :) To je samo začetek, v nadaljevanju besedila pa ... uf! :) 1h nazaj Oceni anonymous Obstaja precej napornih občinskih svetov in svetnikov, toda šentjernejski občinski svet spada v prav posebno kategorijo... 1h nazaj Oceni razočaran Ni bilo usklajevanja z najvišjim organom občine. Ni bilo predstavitve proračuna občanom. Mršeški betonski most smo potrdili na referendumu. Kje je naš glas ljudstva? Preglej samo prijavljene komentatorje