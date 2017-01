Z Mirjanom Kulovcem so se zaključile Zimske kratkočasnice

26.1.2017 | 11:20

Metlika - V tukajšnjem hotelu Bela krajina so bile včeraj zadnje Zimske kratkočasnice v tej sezoni. Matjaž Rus je v goste povabil predsednika uprave podjetja Kolpa Mirjana Kulovca.

Kulovec se že 35 let vozi v službo v Kolpo v Rosalnice pri Metliki, dobršen del tega obdobja pa je tudi predsednik uprave podjetja. Priznal je, da ima že pogoje za upokojitev, letos pa bo padla odločitev, kako naprej. In če bo šel v pokoj, je zagotovil, da mu ne bo dolg čas, saj mu dela ne bo zmanjkalo. Sicer pa ima že sedaj vrsto konjičkov: kolesari, hodi, je vinogradnik in lovec. Pred leti je bil tudi glasbenik, saj je v kar nekaj ansamblih igral kitaro, ki jo še vedno kdaj pa kdaj za dušo prime v roke.

Pogovor med Kulovcem in Rusom ni bil, čeprav je Kulovec gospodarstvenik, kaj prida gospodarski. Še s tistimi vprašanji, s katerimi se je Rus dotaknil gospodarstva, so bila – v njegovem stilu – precej šaljiva. Kulovec, ki je častni metliški občan, je lani dobil tudi nagrado Gospodarske zbornice Slovenije. Povedal je, da mu ta nagrada veliko pomeni zato, ker so v Ljubljani spoznali, da tudi v Beli krajini obstaja uspešna firma.

Večer je s petjem popestrila mlada pevka Viviana Kukar, direktorica Ljudske knjižnice Metlika Marta Strahinič pa se je zahvalila tistim, ki so pripomogli k uspešnosti Zimskih kratkočasnic.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

