Med računalničarji tekmovalo le eno dekle

26.1.2017 | 17:10

Novo mesto - Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu je včeraj potekalo 2. tekmovanje iz znanja računalništva in spletnih tehnologij, namenjeno dijakom regionalnih srednjih šol.

Tekmovanja so se udeležili dijaki treh srednješolskih ustanov – Gimnazija Brežice, Šolski center Krško-Sevnica in Srednja šola Črnomelj.

1. mesto na tekmovanju je s 54 osvojenimi točkami osvojil dijak Gimnazije Brežice Primož Bogner, 2. mesta se je veselil lanskoletni četrtouvrščeni dijak Srednje šole Črnomelj Robert Glazer, 3. pa je bil dijak Šolskega centra Krško-Sevnica Martin Volčanjšek. 4. mesto je zasedla Lea Lukavica, dijakinja Gimnazije Brežice, ki je bila hkrati tudi edina pripadnica nežnejšega spola, ki se je udeležila tekmovanja.

Dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu prof. dr. Dejan Jelovac, ki je dijake nagovoril in najboljšim trem tudi podelil priznanja, je po zaključenem tekmovanju povedal: »Vesel sem, da smo na naši fakulteti pozdravili nadobudne računalničarje in tudi eno računalničarko. Vsekakor bi si želel, da bodo današnji tekmovalci v prihodnosti postali tudi naši bruci! Sicer pa je namen našega tekmovanja dodatno angažirati mlade računalničarje k pridobitvi novih znanj in izkušenj, zato bomo na fakulteti tudi v prihodnosti omogočali dijakom, da preverjajo in krepijo svoje veščine na tekmovanju iz znanja računalništva in spletnih tehnologij.«

L. M., foto: FIŠ Novo mesto

