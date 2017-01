Krka zdaj sama na vrhu lestvice

26.1.2017 | 09:25

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči s 83:76 premagali Rogaško, medtem ko je Zlatorog, s katerim si je Krka delila vrh lestvice doma izgubil z Unionom Olimpijo in ima tako zdaj točko manj.

Novomeščani so po začetnem vodstvu s 7:0 gostom iz Rogaške Slatine dovolili, da so se vrnili v igro in povedli s 17:13 ter na začetku druge četrtine z delnim izidom 9:0 celo z 28:20, potem pa so znova prevzeli igro v svoje roke ter večji del tretje četrtine vodili, a do dvomestne razlike niso prišli, zadnjo četrtino pa sta moštvi začeli poravnani na 62:62. Precej izenačena pa je bila tudi zadnja četrtina, tekmo pa je s košem poldrugo minuto pred koncem za vodstvo 81:74 in še dvema zadetima prostima metoma minuto pred koncem odločil Curry.

V 17. krogu se bo Krka v sredo, 1. februarja doma pomerila s Tajfunom, še pred tem pa se bodo v nedeljo ob 17. uri v jadranski ligi doma pomerili z Zadrom.

Krka : Rogaška 83:76 (20:22, 43:36, 62:62)

Krka: Rebec 7 (4:4), Curry 13 (2:2), Kastrati 4 (2:2), Rojc 9 (4:6), Jukić 8 (3:4), Dimec 6 (2:2), Čebular 10 (3:3), Bunić 2, Elliott 11 (1:2), Luković 13 (1:1).

Rogaška: Ferme 19 (4:5), Johns 12 (4:6), Đuranović 4, Grušovnik 13 (2:4), Šantelj 9, Davis 7 (1:2), Šakotić 2, Drobnjak 10.

Prosti meti: Krka 22:26, Rogaška 11:17.

Met za tri točke: Krka 7:24 (Luković 2, Jukić, Čebular, Rojc, Rebec, Curry), Rogaška 9:27 (Ferme 3, Drobnjak 2, Davis 2, Šantelj, Grušovnik).

Osebne napake: Krka 24, Rogaška 25.

Pet osebnih: Fon (39.).

Trenutna lestvica: 1. Krka 29, 2. Union Olimpija 28, 3. Zlatorog Laško 28, 4. Rogaška 27, 5. Hopsi Polzela 23, 6. Sixt Primorska 23, 7. Tajfun 21, 8. Helios Suns 21, 9. Šenčur Ggd 20, 10. Terme Olimia Podčetrtek 18, 11. LTH Castings 16, 12. Portorož 16.

I. Vidmar

