FOTO: 40 let strojnega tehnika v Novem mestu

26.1.2017 | 10:15

Prva generacija programa strojni tehnik, ki se je šolala v Novem mestu.

Ravnatelj strojne šole Sebastijan Brežnjak

Razstava, ki je nastala ob jubileju, bo na ogled do 17. februarja.

Plesalci Plesnega studia Novo mesto so nastopili z odlomkom predstave Junaki z odpada.

Novo mesto - Srednja strojna šola Šolskega centra Novo mesto je z včerajšnjo slovesno prireditvijo obeležila 40 let neprekinjenega izvajanja programa strojni tehnik v Novem mestu. V šolskem letu 1976/77 se je na tehniško strojno šolo vpisala generacija dijakov, ki je takrat delovala kot dislocirani oddelek ljubljanske tehniške strojne šole v okviru tedanjega novomeškega Zavoda za izobraževanje kadrov in produktivnost dela. Njenemu nastanku pa so pravzaprav botrovale potrebe v razvijajočem se dolenjskem gospodarstvu.

»Svoje začetke izvajanje programa strojni tehnik beleži na Ulici talcev, kjer je sedanja gostinska šola, nadaljuje se v izobraževalnem centru tehniške stroke (ICTS), kjer je v bivšem starem dijaškem domu v Šmihelu potekal teoretični pouk, praktični pouk pa še vedno v šolskih delavnicah v Ljubljani na Aškerčevi ulici. Od jeseni leta 1982 pa se nahaja na lokaciji Šolskega centra,« se je v svojem nagovoru zbranim v dvorani Leona Štuklja v nekaj besedah na preteklost ozrl direktor šolskega centra Štefan David in dodal, da je program strojni tehnik nosilen na področju tehnike in se vseskozi uspešno razvija v skladu razvoja novih tehnologij in trendov ter se tudi danes pojavlja v različnih oblikah.

Tudi ravnatelj srednje strojne šole Sebastijan Brežnjak je poudaril, da je poklic strojnega tehnika eden temeljnih v naši družbi. »Njegova vloga pa se je v vseh teh letih spreminjala. Če je včasih glavnina dijakov po končanem šolanju šla v zaposlitev, jih danes večina nadaljuje šolanje. A temeljno znanje, pridobljeni v srednji šoli, ostane. Ni naključje, da je veliko pomembnih oseb iz gospodarstva in širše po osnovni izobrazbi strojnih tehnikov,« je dejal Brežnjak, ki se je ob tej priložnosti zahvalil vsem njihovim partnerjem, podjetjem, ki izobražujejo dijake v realnem procesu in jim dajejo delovne izkušnje, katerih nobena šola ne more dati. Prav tako je izpostavil pomen strokovnosti učiteljev in profesorjev, ki se zavedajo, da je poleg kvalitetnega znanja potrebno dijakom privzgojiti tudi t.m. mehke kompetence, kot so timsko delo, komunikacijske spretnosti, inovativnosti, podjetnosti…

Zbrane na prijetni prireditvi sta nagovorila še novomeški župan Gregor Macedoni in generalni direktor TPV Novo mesto Marko Gorjup, na njej pa so nastopili vokalna skupina Rdeče in črno, ki jo sestavljajo delavke in dijakinje šolskega centra, Big band Šolskega centra Novo mesto, plesalci Plesnega studia Novo mesto in Plesne šole Pan ter učenci in učitelji strojne šole. Ob tej priložnosti so nedavno preminulemu prvemu učitelju strokovno-teoretičnih predmetov na šoli in dolgoletnemu sodelavcu Petru Šterku izrekli posebno zahvalo za življenjsko delo pri razvoju šole, strokovno in pedagoško mentorstvo sodelavcem ter kvalitetno delo z dijaki in študenti. Zahvalo je v imenu družine prevzel direktor šolskega centra Štefan David.

Tudi razstava, okrogla miza, zbornik ...

V sklopu praznovanja so že v ponedeljek v avli 1. nadstropja odprli zanimivo razstavo likovnih izdelkov dijakov, nastalih v okviru natečaja, umetnostne izdelke dijakov strojne šole, ki so nastali pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah, zgodovinske dokumente, umetniške slike članov Kluba upokojencev ŠC Novo mesto ter umetnine iz keramike in izdelke umetnostnega kovaštva ter skulpture umetnostnih varilcev in keramičarske sekcije Plamen pri Društvu za varilno tehnikov Ljubljana.

V torek so pripravili okroglo mizo z naslovom Strojništvo – generator razvoja naše regije. Razprava je povezovala preteklost strojnega tehnika s sedanjostjo, udeleženci pa so spregovorili o poklicu strojnega tehnika nekoč, o njegovem pomenu danes in o razvojnem trendu, perspektivi mladih, ki so se odločili za to področje. Pri tem so poudarili pomen sistematičnega izobraževanja in podpore podjetij oz. gospodarstva pri tem, saj razvoj gospodarstva ni mogoč brez strokovno usposobljenega kadra. Ob tej priložnosti so izdali tudi obsežen jubilejni zbornik.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija