Proračuna sprejeta, konec začasnega financiranja

26.1.2017 | 12:25

Topliški svetniki so soglasno potrdili proračuna za letos in prihodnje leto.

Dolenjske Toplice - Topliški svetniki so na včerajšnji, prvi seji v tem letu, sprejeli proračuna za prihodnji dve leti in tako zaključili z začasnim financiranje. Od sprejema v prvem branju je minilo natanko pet tednov, v tem času sta bila oba proračuna do 9. januarja tudi v javni obravnavi. Na občino je prišlo nekaj pobud, ki so jih pri pripravi dopolnjenih predlogov obeh proračunov skoraj vse upoštevali.

Pravzaprav se bo besedah župana Jožeta Muhiča predloga od prve in druge obravnave vsebinsko le minimalno razlikujeta, bistvena razlika je nastala pri prihodkih na račun prilivov iz države za suhokranjski vodovod, ki so prišli z manjšo zamudo v začetku letošnjega leta in ne, kot so predvidevali, konec lanskega. Tako so v proračunu za leto 2016 predvideli dobrih 6,9 milijona prihodkov in dobrih 7,6 milijona odhodkov, za leto kasneje pa dobrih 4,8 milijona prihodkov in 5,8 milijona odhodkov. Razliko v obeh letih nameravajo pokriti iz denarja, ki ga imajo oz. ga bodo še imeli na računu ob prejemu sofinancerskega deleža za suhokranjski vodovod.

V letu 2017 za naložbe namenjajo 68 odst. proračuna, v letu 2018 pa 58 odstotkov. Obe leti bosta podrejeni trem osrednjim naložbam, in sicer suhokranjskemu vodovodu s spremljajočimi vlaganji v cestno in ostalo infrastrukturo, nujni izgradnji čistilne naprave Dolenjske Toplice in gradnji novega 9-oddelčnega vrtca pri osnovni šoli. Tu so še večje naložbe, pri katerih bo sodelovala tudi država - t.im. preboj Roška-Pionirka, ki pomeni začetek gradnje topliške obvoznice, ureditev križišča v Podhosti in pločnik od Podturna do Sel. Nadaljujejo tudi z obnovo Hudičevega turna v Soteski, skušali pa bodo pridobiti tudi denar za obnovo grajskega vrtca ob gradu Soteska, pri tem računajo na denar iz razpisa ministrstva za kulturo. Prijavili so se tudi na razpis za postavitev polnilnice za električna vozila, ki ga bo predvidoma v celoti financiral Eko sklad.

Svetniki so kot predstavnike občine v svet zavoda topliške osnovne šole imenovali Natalijo Poš, Mojco Šenica in Janjo Matkovič, sprejeli sklepe o sofinanciranju političnih strank v občini in o cenah lokalnega turističnega vodenja po občini za leto 2017 in 2018 ter potrdili odlok o komunalnem opremljanju, ki je podlaga za obračun komunalnega prispevka. Ta bo po novem na splošno višji za novogradnje, za tiste, ki se priklapljajo na vodovod pa bo precej nižji na račun financiranja iz države in kohezije.

M. Ž.