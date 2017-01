Danes o urejanju romskih naselij v novomeški občini

26.1.2017 | 13:30

Romsko naselje Žabjak. (Foto: arhiv DL, B.B.)

Novo mesto - Urad za narodnosti je danes v okviru nacionalne platforme za Rome v Razvojno izobraževalnem centru v Novem mestu pripravil drugo usmerjeno razpravo o strategiji urejanja romskih naselij v tamkajšnji občini. Ugotovitve in povzetke vseh dozdajšnjih in razprave, ki jo bodo izvedli samo z Romi, bodo združili in predstavili na končni prireditvi v Novem mestu.

Direktor urada za narodnosti Stanko Baluh je ob današnji razpravi in posvetovalni delavnici za različne udeležence za STA povedal, da želijo z usmerjenimi razpravami v okviru evropskega projekta Siforoma, za katerega so za zdaj dobili 64 tisoč evrov evropskega denarja, pridobiti mnenja, izkušnje in predloge različnih deležniških skupin, ki jih bodo v procesu omenjene platforme združili na končni lokalni prireditvi.

Razpravo, ki so jo pripravili predvsem za predstavnike nevladnih organizacij, so posvetili oceni stanja, delovanja in iskanju morebitnih rešitev. Pred to so na prvem srečanju razpravljali z občinskimi predstavniki in ustanovami, ki se kakorkoli ukvarjajo z romsko problematiko, v Novem mestu pa bodo pripravili še posebno srečanje samo z Romi. Skupaj bodo skušali priti do rešitev, ki bi bile sprejemljive za vse. Pri tem pa bi s sodelovanjem v omenjenem procesu tudi Romi naredili korak naprej, kar je tudi namen Evropske komisije, je pojasnil Baluh.

Baluh: Problema Žabjaka se bodo potili postopoma, a hkrati celovito

Glede urejanja novomeških romskih naselij in najbolj perečega Žabjaka je Baluh dejal, da so se ob obisku vlade na Dolenjskem novembra lani dogovorili za boljše sodelovanje med državo in občino. Imeli so več sestankov, po prvih skupnih ugotovitvah pa se morajo problema Žabjaka lotiti postopno, a hkrati celovito. Pripravljajo dokumente, s katerimi bodo začrtali "zelo konkretno pot". Sicer pa se bodo morali v večletno reševanje omenjenega vprašanja vključiti "vsi od države do zadnje pisarne v občini" in predvsem strokovnjaki, je še povedal Baluh.

Današnje razprave se je udeležila tudi direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič, ki je dejala, da mora občina za rešitev problema Žabjaka s približno 65 romskimi gospodinjstvi najprej sprejeti ustrezni prostorski načrt. Po zagotovitvi finančne pomoči države pa bodo ob upoštevanju strokovnih podlag začeli urejati posamezna vprašanja.

Izidor Jerala iz urada za prostor in razvoj Mestne občine Novo mesto, ki je zadolžen za pripravo omenjenih dokumentov, je dodal, da so se zadeve glede urejanja Žabjaka v zadnjega pol leta začele okrepljeno premikati. Občina bolje sodeluje z vladnimi službami in uradom za narodnosti, v Novem mestu pa so oktobra oblikovali predlog za ureditev Žabjaka in sosednjega romskega naselja Brezje. Glede tega predloga se morajo še finančno uskladiti, sicer pa je Jerala okrepljeno sodelovanje in napore za ureditev novomeških romskih naselij ocenil za pravo smer.

L. M.