Župana se ne bo dalo odpoklicati

26.1.2017 | 19:00

Ljubljana - V združenju in skupnosti občin Slovenije pozdravljajo včerajšnjo odločitev poslancev na ponovnem glasovanju o predlogu novele zakona o lokalni samoupravi, s katerim so zavrnili uzakonitev instituta odpoklica župana. V obeh organizacijah so takšno odločitev pričakovali in si zanjo tudi zelo aktivno prizadevali.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je dejal, da je glasovanje v državnem zboru pokazalo, "da tudi, če gre del politike ali strankarskih odločitev v neko smer, lahko poslanci z neko trezno presojo v veliki meri odločijo po svoje". "V tem primeru so pokazali, da so vso zadevo trezno premislili in se odločili prav," je ocenil in dodal, da bi se sistemu lokalne samouprave s predlagano dikcijo odpoklica župana naredila zelo velika škoda.

V povezavi z omenjeno novelo pa je Smrdelj opozoril, da so vladi malo zamerili, ker se je pri tej zadevi "držala ob strani". "Z vlado na to temo nismo imeli niti pet minut komunikacije. Prav tako lokalne skupnosti niso bile vključene v pripravo zakona. Zdaj je na predlagateljih, da poiščejo neko drugo rešitev glede možnosti odpoklica župana," je dejal in opozoril, da bi bilo v bodoče zelo pametno, da se z vlado usedejo skupaj, seveda, če bo takšen predlog spet prišel na mizo. Skupnost občin Slovenije se je že ob prvem predlogu sprememb zakona o lokalni samoupravi do predloga odpoklica župana opredeljevala negativno, tako na ravni državnega zbora kot tudi državnega sveta. Kot poroča STA, so v skupnosti občin so prepričani, da sicer temu, da bi volivci imeli možnost odpoklicati župana, če z njegovim delom niso zadovoljni, ni moč nasprotovati.

38 poslancev proti noveli, 37 za

A v skupnosti menijo, da se v Sloveniji še tako dobre rešitve izjalovijo. Kot poudarjajo, je tako tudi z institutom referenduma, ki se ga pogosto zlorablja za politične namene in obračunavanja. Pri tem je pomembno dejstvo, da je lokalna samouprava eden redkih dobro delujočih sistemov in bi ga institut odpoklica župana lahko v osnovi zamajal. "Zato smo temu nasprotovali, pa tudi zato, ker je zakon prinašal le odpoklic župana, ne pa tudi občinskih svetov in ostalih na državni ravni izvoljenih predstavnikov," so spomnili. V skupnosti občin so namreč prepričani, da je treba vprašanje politične odgovornosti funkcionarjev urediti celovito in enovito, predvsem pa hkrati za funkcionarje na državni in lokalni ravni.

Državni zbor v drugo, po vetu državnega sveta, v sredo namreč ni izglasoval novele zakona o lokalni samoupravi, ki bi uzakonila odpoklic župana. Za novelo je glasovalo 37 poslank in poslancev, proti pa jih je bilo 38. Da bi novela obveljala, bi zanjo moralo glasovati najmanj 46 poslancev. Nekaj županov je sicer že ob robu seje izrazilo nestrinjanje s predlogom uzakonitve odpoklica župana.

L. M.

