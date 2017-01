Voznik sam pogasil goreči avto

26.1.2017 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 8.50 je na avtocestnem odseku Trebnje-zahod—Bič, pri Korenitki v občini Trebnje, na odstavnem pasu gorelo osebno vozilo. Požar v motornem delu je še pred prihodom gasilcev PGD Trebnje pogasil voznik sam. Gasilci so zavarovali kraj, odklopili akumulator in pregledali vozilo s termovizijsko kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Vstopili skozi okno

Danes ob 12.15 so na Prešernovi cesti v Brežicah gasilci PGD Brežice vstopili skozi strešno okno stanovanjske hiše in odprli vhodna vrata.

Našli minometno mino

Ob 14.55 je bila ob reki Savi v Brežicah najdena minometna mina kalibra 120 mm, nemške izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske sta nevarno najdbo odstranila ter varno uskladiščila.

L. M.