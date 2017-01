Gorjanski spev že v Orehovici, v soboto še v Dobravi

27.1.2017 | 08:20

Pevci Gorjanskega speva (nekaj jih manjka) na enem od nedavnih nastopov v Škocjanu. (Foto: L. M.)

Orehovica, Dobrava pri Škocjanu - Vokalna skupina Gorjanski spev je skupina mladih fantov, ki jih je združila ljubezen do slovenske ljudske in narodne glasbe, pa tudi do zabavnih in drugih pesmi. Nemalokrat popestrijo različne kulturne in druge dogodke. Te dni vabijo na dva koncerta - eden je bil prejšnji teden v Orehovici, to soboto, 28. januarja, pa bo ob 18. uri v dvorani gasilskega doma v Dobravi. Kot gost bo nastopila vokalna skupina Mavrice. Vstopnine ni.

Fantje so se prvič zbrali že pred šestimi leti, kot pravi eden od njih, znani harmonikar Janez Lekše, “z željo, da bi našo "kevder" varianto prenesli med ljudi”. Prvotna zasedba, ki je leto dni delovala pod vodstvom Andreja Resnika, je štela v glavnem člane iz Vrhpolja pri Šentjerneju, sedaj pa 12 pevcev prihaja iz vseh vetrov, torej iz šentjernejske, škocjanske in kostanjeviške občine, skratka izpod Gorjancev. Zato si je skupina dala tudi takšno ime. Upajo, da bo zasedba postala stalna, saj bo tako lažje organizirati petje in repertoar, od vaj do nastopov. Večina pevcev nima glasbene izobrazbe, so pa v glavnem vsi prepevali v različnih zborih. Zanimivo je tudi, da jih veliko igra po en ali več instrumentov in nemalokrat z njimi tudi popestrijo svoj nastop. Pojejo seveda večglasno, tudi štiriglasno, vsak glas po trije. Najpogosteje se odločajo za slovenske ljudske, narodne in zabavne pesmi - radi imajo zlasti Avsenikove - publiko pa razveselijo tudi z dalmatinskimi pesmimi. Repertoar pod umetniškim vodjem priznanega zborovodje Milana Pavliča vztrajno širijo, pri njem doma imajo tudi vaje, zdaj pred nastopi kar dvakrat tedensko.

Naš namen je razveseljevati vsakogar, ki ima rad glasbo in nas rad posluša, pravijo pevci Gorjanskega speva in dodajajo da se radi odzovejo povabilu za nastop za različne priložnosti. V prihodnosti si želijo posneti tudi kakšno pesem.

L. Markelj