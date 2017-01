Zagorela avto in televizor

27.1.2017 | 07:00

Sinoči ob 23.12 uri je na cesti pri naselju Rožni Dol, občina Semič, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Semič in Rožni Dol so pogasili vozilo, zavarovali kraj nesreče ter izprali in počistili cesto. Eni osebi so na kraju nudili zdravniško pomoč reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj ter jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci Cestnega podjetja Novo mesto pa so posuli cesto. Vozilo je uničeno.

Zagorel televizor

Ob 20.59 je v naselju Stari Log, občina Kočevje, zagorel televizor v stanovanjskem objektu. Pred prihodom gasilcev PGD Kočevje in Stara Cerkev so požar pogasili že stanovalci sami. Gasilci so prostore preventivno pregledali in prezračili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 10. do 11.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMD NM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Krajna brda, Krajna brda 2, Poklek in Selce, med 8. in 12. uro.

M. K.