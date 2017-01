Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

27.1.2017 | 10:05

Z razstave (Foto: Mihael Petrovič ml.)

Ljubljana - 27. januarja leta 1945 so zavezniki osvobodili nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz in v spomin na ta dan mednarodna skupnost obeležuje dan spomina na žrtve holokavsta. V počastitev spomina in opomin na to tragično poglavje človeške zgodovine so v državnem zboru RS pripravili razstavo slik kočevskega »Pravičnika med narodi« Romana Ericha Petscheta. Razstavo so postavili v ponedeljek in je na ogled še danes.

Združeni narodi so 27. januar razglasili za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta leta 2005, od leta 2008 pa ga obeležujemo tudi v Sloveniji. Med dogodki, ki zato danes potekajo širom po svetu, je tudi razstava v preddverju velike dvorane državnega zbora RS, ki so jo pripravili v sodelovanju z Mihaelom Petrovičem ml., Pokrajinskim muzejem Kočevje in občino Kočevje.

Na pobudo Kočevca Mihaela Petroviča ml. so v DZ postavili na ogled izbor likovnih del iz obsežnega slikarskega opusa leta 1907 v Kočevju rojenega slikarja Romana Ericha Petscheta. Petsche je kot častnik nemške vojske leta 1944 v Novem Sadu tvegal lastno življenje, da bi rešil življenji dveh judovskih deklic. Izraelska organizacija Yad Vashem, ki skrbi za ohranjanje spomina na holokavst, mu je zato leta 1982 podelila naziv Pravičnik med narodi.

Na razstavi Roman Erich Petsche in njegova Kočevska, ki je že ves teden na ogled v državnem zboru, so razstavljene predvsem slike, na katerih se je umetniško soočal s svojo domovino. Od skupno 25 slik jih je nekaj v lasti Pokrajinskega muzeja Kočevje, večino pa jih je muzeju posodila Gottscheer Gedenksstätte iz Gradca za razstavo, ki so jo pripravili v okviru 2. dnevov kočevarske kulture v začetku septembra lani v Kočevju. Tedaj so na Petschetovi rojstni hiši v Kočevju odkrili spominsko ploščo, na Kočevskem pa so si lahko tudi prvič ogledali del slikarskega opusa leta 1993 preminulega rojaka, ki je v Kočevju preživel prva leta življenja in ostajal tudi kasneje, kjer koli je že bil, vedno Kočevar.

Pred razstavo v državnem zboru je so bila Petschetova dela novembra lani na ogled v sinagogi v Novem Sadu. Petsche, ki je bil velik ljubitelj umetnosti in umetniško dejaven do zadnjega, je v Novem Sadu razstavljal med vojno, njegova posmrtna razstava v Novem Sadu pa je bila prva oz. edina razstava kakšnega nekdanjega oficirja nemške vojske v tamkajšnji sinagogi.

Kot slikar je Petsche razvil lastno slikarsko tehniko, ki jo je imenoval originalna lumigrafija. Njegovo vodilo je bilo: noben dan brez risanja, posebnost pa, da svojih slik nikoli ni prodajal. Da je slike podarjal, si je lahko privoščil, ker se je preživljal s pedagoškim delom. To mu je omogočalo tudi, da ni ustvarjal po naročilu. Sicer pa je bil znan tudi po tem, da je portretirance vedno naredil starejše kot so bili, to pa zato, kot naj bi pojasnjeval, da bodo portreti dlje časa aktualni.

M. Leskovšek-Svete

