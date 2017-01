Večgeneracijski center bo regijska socialna mreža

27.1.2017 | 11:20

V projekt so se povezali Ljudska univerza Krško, ZPTM Brežice in Družinski inštitut zaupanje iz Sevnice. Na fotografiji: Mateja Gerjevič,Nataša Kršak in Damjan Ganc.

Posavski župani so včeraj podpisali še skupno izjavo o podpori projektu. (Foto: B. B.)

Krško - V Posavju začenjajo s projektom Večgeneracijski center Posavja. Vanj želijo v prihodnjih petih letih pritegniti več kot tisoč oseb iz t.i. ranljivih skupin, največ poudarka pa bo na delu s starejšimi, mladimi in otroci, pa tudi s priseljenci, Romi, brezposelnimi in drugimi.

Nosilec projekta je Ljudska univerza Krško, ki je s partnerjema, Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinskim inštitutom Zaupanje iz Sevnice, na razpisu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobila 575.000 evrov, skupna vrednost projekta s prispevki občin in partnerjev pa sicer znaša še 200.000 evrov več.

Večgeneracijski center bo deloval v vseh šestih posavskih občinah na prav toliko lokacijah. V Krškem, Brežicah in Sevnici bodo prostori centra odprti vsak dan med 8. in 18. uro, v Kostanjevici na Krki, Bistrici ob Sotli in Radečah pa bodo aktivnosti potekale tedensko oz. v skladu z izkazanimi potrebami. Projekt omogoča 3,5 zaposlitve, sodelovalo pa bo tudi 69 prostovoljcev.

Kot je na novinarski konferenci v četrtek povedala direktorica Ljudske univerze Krško Nataša Kršak, želijo, da večgeneracijski centri postanejo osrednji prostori za zbiranje v lokalnem okolju, v njih pa bodo poleg druženja poskrbeli tudi za svetovanje in informiranje ter številne delavnice in druge oblike prostočasnih dejavnosti. Ljudska univerza Krško bo poleg centra v Krškem na CKŽ 44 (trenutno v hiši potekajo še zadnja ureditvena dela), skrbela tudi za program in delo centra v Kostanjevici (Kambičev trg 11).

ZPTM Brežice bo večgeneracijski center odprl v prostorih mladinskega centra na Gubčevi ulici, dejavnosti pa bo izvajal tudi v hiši na naslovu Bistrica ob Sotli 9, ki jo je občina v zadnjih letih obnovila prav za tovrstne dejavnosti. Brežiški in bistriški center bo namenjen predvsem delu s starejšimi in mladimi, ki izhajajo iz socialno ogroženih okolij in tvegajo socialno izključenost. Prav ti dve občini imata namreč enega najvišjih deležev starejših občanov v Sloveniji (več kot 20 odst.). Poleg osebe, ki bo zaposlena v okviru projekta, ga bo brežiška občina podprla še z dvema zaposlitvama preko javnih del.

Sevniški večgeneracijski center bo deloval v prostorih mladinskega centra na Trgu svobode in prostorih Družinskega inštituta Zaupanje, ki deluje v isti stavbi, v sodelovanju z zavodom Kulturno turistični rekreacijski center Radeče pa še v domu tamkajšnjega pihalnega orkestra. Poleg dela z mladimi in starejšimi želijo po besedah Damjana Ganca organizirati tudi programe za starše, jezikovne tečaje za priseljence, programe za brezposelne in podobno.

Partnerji v projektu se nameravajo povezati tudi s številnimi sorodnimi ustanovami in organizacijami v regiji (osnovne in srednje šole, domovi starejših, centra za socialno delo, društva upokojencev, sorodni zavodi itd.), ki bodo njihova mreža za napotovanje potencialnih uporabnikov v centre, kjer bodo sicer vse aktivnosti potekale brezplačno.

Posavski župani so na novinarski konferenci podpisali tudi skupno izjavo o podpori projektu. Župan Krškega Miran Stanko je ob tem izrazil veselje nad dejstvom, da gre za regijski projekt, njegov sevniški kolega Srečko Ocvirk pa je dodal, je dobro, da gre za večletni program, saj je socialno vključevanje dolgotrajen proces.

B. Blaić