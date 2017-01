Vse več obolelih za gripi podobno boleznijo

27.1.2017 | 14:15

Ilustrativna slika: Zdravstveni dom Kočevje (Foto: M. L.-S.)

Ljubljana - Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje sporočajo, da je v zadnjem tednu število obiskov v ambulantah osnovnega zdravstva zaradi gripi podobne bolezni naraslo. Pričakujejo, da bo število obolelih v naslednjih dveh tednih doseglo vrh, zato opozarjajo na preventivne ukrepe, s katerimi se prebivalci lahko zaščitijo pred boleznijo.

Gripa je akutna virusna bolezen dihal, ki se zelo hitro širi. Pri nas se pojavlja predvsem v zimskih mesecih in ogroža celotno prebivalstvo, še posebno starejše ljudi, bolnike s kroničnimi srčnimi, pljučnimi, presnovnimi in drugimi boleznimi ter majhne otroke in nosečnice. Vsako sezono za gripo zboli od pet do deset odstotkov prebivalcev.

Za preprečevanje širjenja bolezni priporočajo: redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo, redno zračenje prostorov in redno čiščenje površin in predmetov z vodo in detergentom. Pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo oziroma kašljamo v rokav, če zbolimo in bi lahko imeli gripo, pa ostanemo doma. Izogibati se je potrebno prostorom, kjer se zadržuje veliko ljudi, sicer pa je, kot sporočajo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, najučinkovitejša zaščita pred gripo vsakoletno cepljenje.

M. L.-S.