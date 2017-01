Črnomaljski svetniki znova o migrantih

27.1.2017 | 12:20

Črnomelj - Tukajšnji občinski svetniki so včeraj na prvi seji v letošnjem letu za 17 točk dnevnega reda porabili dobre štiri ure. Potrdili so mandat novi članici občinskega sveta Tajani Kozina, ki je nadomestila nedavno umrlega Matijo Roma.

Dvignili so roke za prejemnike občinskih priznanj. Plaketo občine bo ob občinskem prazniku prejel Jože Zabukošek, diplomo pa črnomaljska OŠ Milke Šobar-Nataše. Župančičevo plaketo bo ob kulturnem prazniku prejela Katarina Adlešič, diplome pa Iztok Štrucelj, Daša Bahor in kulturno-turistični center Prelesje ob Kolpi-Baričeva hiša. Športnica leta za minulo leto je postala Eva Puhek, ki trenira ju-jitsu, športnik leta 2016 je tajski boksar Lucian Butala, športni kolektiv pa športno društvo Muay Thay Gladiator. Pohvalo brezo za urejanje in varovanje okolja si je prislužil Krajinski park Kolpa, medtem ko za grajo kopino tudi letos – tako kot že vrsto let doslej – ni bilo nobenega predloga.

Svetniki so sprejeli tudi rebalans letošnjega občinskega proračuna. Precej časa pa so se zadržali ob predlogu svetnika in podžupana Samerja Khalila. Novembra lani je namreč občinski svet sprejel sklep z 10 točkami, ki je bil povezan z morebitnim prihodom migrantom v Belo krajino. Da bi se izognili dvomom, ali je občinski svet pristojen za sprejem kakršnih koli odločitev v zvezi z migranti, o čemer se ni izreklo niti Upravno sodišče, je Khalil predlagal razveljavitev 5., 6. in 7. točke omenjenega sklepa. Peta točka se je glasila: »V skrajnem primeru, če bo vzpostavitev sprejemno registracijskega centra neizogibna na območju občine Črnomelj, občinski svet ne pristaja na sprejem in registracijo migrantov, ki bi prečkali hrvaško-slovensko mejo izven območja občine Črnomelj. Morebitne ilegalne pribežnike naj policija obravnava na območjih, kjer bodo prijeti.« V šesti točki je bilo zapisano: »Občinski svet občine Črnomelj zahteva, da se lokacija za sprejemno registracijski center išče tudi izven občine Črnomelj, nasprotuje pa iskanju lokacije za nastanitveni center na območju občine Črnomelj in vse Bele krajine.« V sedmi točki pa je pisalo: »Glede na izkušnje obvladovanja migrantskega toka konec lanskega leta in v začetku letošnjega leta, ki je zajel nekatera okolja, občinski svet občine Črnomelj ocenjuje, da v kolikor do povečanega pretoka migrantov dejansko pride tudi na območju občine Črnomelj, je vsekakor nujno imeti te osebe čim prej pod nadzorom policije in na enem mestu, saj bi se v nasprotnem primeru lahko nenadzorovano gibale po območju občine Črnomelj in s tem lahko ogrožale varnost prebivalcev občine Črnomelj ali povzročale škodo. Enak sklep je sprejel tudi varnostni sosvet občine Črnomelj na seji 27. oktobra 2016.«

Khalil je predlagal tudi sklep, da občinski svet poziva vlado, da se izjasni, ali je vprašanje v zvezi z migranti v pristojnosti občine in če je, naj natančno opredeli, katere so te pristojnosti.

Svetnica Maja Kocjan je predlagala še sklep, da občinski svet nasprotuje vzpostavitvi sprejemno-registracijskega centra v črnomaljski občini, saj to območje z infrastrukturnega in socialnega vidika dnevno ne prenese večjega števila migrantov. Menila je, kot tudi nekaj drugih svetnikov, da je čas, da zaključijo s temi stvarmi in jih ne vlečejo v nedogled. A medtem ko je večina svetnikov dvignila roke za predlagani Khalilov sklep, se jih je večina izrekla, da o sklepu Kocjanove sploh ne glasujejo.

