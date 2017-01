Osumljenec štirih ropov in tatvine v priporu

27.1.2017 | 13:05

ilustrativna slika

Policisti Policijske uprave Novo mesto so 20. januarja v Semiču izsledili 31- letnega moškega iz okolice Dolenjskih Toplic, za katerega so na podlagi zbranih obvestil in pridobljenih dokazov ugotovili, da je osumljen kaznivih dejanj - štirih ropov in tatvine v prodajalnah in gostinskih lokalih, ki so jih kriminalisti PU Novo mesto obravnavali v decembru 2016 in ta mesec.

Gre za rope prodajaln 5. decembra na območju Dolenjskih Toplic, Otočca in Novega mesta ter rop gostinskega lokala 19. januarja v Semiču, kjer naj bi osumljenec že 5. januarja vstopil tudi v tamkajšnjo prodajalno, izkoristil krajšo odsotnost zaposlene in odtujil predal blagajne z okoli 1400 evri. Osumljenega omenjenih kaznivih dejanj so policisti 20. januarja prijeli in mu odvzeli prostost. Pridobili so odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo v Semiču, kjer je osumljenec bival neprijavljen in na naslovu bivanja v okolici Dolenjskih Toplic. Med hišno preiskavo so našli predmete, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, našli in zasegli pa so tudi imitacijo orožja. 31-letnega osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor. Novomeški kriminalisti s preiskavo nadaljujejo.

Prijeli tatova

Policisti Policijske postaje Novo mesto so bili včeraj popoldne obveščeni o tatvini oblačil iz prodajalne v Novem mestu. Neznanca sta v prodajalni z oblačil odtujila varovala in pobegnila. Na podlagi opisa vozila in smeri bega so policisti v okolici Šentjerneja izsledili in prijeli mladoletnega in 24-letnega osumljenca. Ovadili ju bodo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Nezakonito prestopila državno mejo

Policisti Policijske postaje Brežice so v noči na 27. januar med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Mokricah izsledili in prijeli državljana Kosova in državljana Turčije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Tujca bodo po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. L.-S.