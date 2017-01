FOTO: Zagorelo na avtocesti

27.1.2017 | 16:00

Foto: GRC Novo mesto

Z Uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je danes dopoldne, bilo je nekaj pred 10. uro, osebno vozilo zagorelo na dolenjski avtocesti, in sicer med priključkoma Novo mesto-zahod in Mirna Peč v smeri Ljubljane. Gasilci GRC Novo mesto so požar omejili in pogasili še pred prihodom gasilcev PGD Trebnje, ki so se prav tako odzvali klicu na pomoč.

Po naših podatkih v nesreči nihče ni bil poškodovan.

Podobni nesreči sta se zgodili že včeraj: zjutraj je osebno vozilo zagorelo je na avtocestnem odseku Trebnje-zahod — Bič, pri Korenitki. Požar v motornem delu je še pred prihodom gasilcev pogasil voznik sam. Zvečer po 23. uri pa je osebno vozilo zagorelo tudi na cesti pri naselju Rožni Dol, pogasili so ga gasilci PGD Semič in Rožni Dol, poškodovano osebo pa so črnomaljski reševalci odpeljali na zdravljenje v SB Novo mesto.

M. M., foto: GRC Novo mesto

