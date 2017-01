O sočasnosti v nas in zunaj nas

27.1.2017 | 15:10

Foto: Knjižnica Brežice

Foto: Knjižnica Brežice

Foto: Knjižnica Brežice

Brežice - Kaj pomeni, če nekoga srečate trikrat v enem dnevu? Če na nekoga mislite, ta pa vas v tistem trenutku pokliče po telefonu? Ali če začne kdo govoriti o tem, kar vi ravno mislite? »To je sinhroniciteta. Smiselna časovna povezanost dveh vzročno nepovezanih dogodkov, ki nam hkrati prenaša sporočilo vesolja in nas usmerja,« pojasnjuje Mateja Kus iz Knjižnice Brežice, kjer je hrvaški pisatelj, učitelj integralne meditacije, predavatelj in vodja delavnic in seminarjev Adrian P. Kezele včeraj zvečer v dvorani Savice Zorko predstavil svojo knjigo Sinhroniciteta – prebujanje Celote. Kot so nam sporočili iz knjižnice, so predstavitev pripravili v sodelovanju z Založbo Chiara kot prvo prireditev, s katero so v Knjižnici Brežice začeli sezono prireditvenih dejavnosti 2017.

»Sinhroniciteta je pravzaprav sočasnost. Ko se nekaj dogaja v nas, se to hkrati dogaja tudi zunaj nas. To ni novost. Ta sistem ljudje uporabljajo že od davnine. Gre za slučajni dogodek, ki je povezan z neko vsebino v človekovi zavesti. Za to so v preteklosti uporabljali najrazličnejše stvari. Od metanja fižola do astrologije,« navaja Mateja Kus. O hrvaškem pisatelju, ki je izdal že več kot štirideset knjig na temo duhovnosti, pravi, da se je s sinhroniciteto prvič srečal pri petnajstih letih, danes pa o njej pravi: »Pri sinhroniciteti ne gre le za zanimivo igro, igro naključij in temo, o kateri se vzhičeno pogovarjam s prijateljem, ko slutim mističnost smisla ali nekega skrivnostnega namena. Sinhroniciteta je edina oblika navigacije v življenju, na katero se lahko zanesem in sem hkrati prepričan, da resničnosti nisem potisnil v ozadje ter dal namesto tega prednost svojim projekcijam in trenutnim potrebam.« Kezele naj bi povedal, da so bile vse njegove odločitve, sprejete na podlagi sinhronicitete, najboljše možne odločitve. »Če mu vesolje prek drugih ljudi in dogodkov stalno nekaj sporoča, to sprejema kot svoje misli,« o Kezeletovi izpovedi še pravi Mateja Kus.

M. L.-S.