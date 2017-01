Zagorelo v drvarnici

27.1.2017 | 18:50

Ilustrativna slika

Po poročanju novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, je danes ob 7.28 uri v Ulici Marjana Kozine v Metliki zagorelo v leseni drvarnici. Gasilci PGD Metlika so požar omejili in pogasili. Vzrok in škodo bodo ocenile pristojne službe.

Na gospodarsko poslopje padlo drevo

Ob 9.03 uri je v Bojanji vasi, občina Metlika, na gospodarsko poslopje padlo drevo, ki je poškodovalo ostrešje in telekomunikacijski drog. Gasilci PGD Metlika in Radovica so s pomočjo avto lestve drevo razžagali in odstranili. Za poškodovani telekomunikacijski drog in vodnik bodo poskrbeli dežurni delavci Telekoma.

Poškodoval si je roko

Kot so nam sporočili z Regijskega centra za obveščanje Brežice, si je danes ob 11.43 uri na Cankarjevi cesti na Senovem, občina Krško, občan poškodoval roko pri delu s krožno žago. Reševalci NMP Krško so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Zagorelo tovorno vozilo

Ob 15.05 uri je v naselju Radna, občina Sevnica, zagorelo tovorno vozilo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, odklopili akumulator na vozilu, preprečili nadaljnje iztekanje motornih tekočin in očistili cestišče. Obveščene so bile pristojne službe.

M. L.-S.