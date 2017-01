Prvi agregat je v omrežju, Cerar napoveduje še Mokrice

28.1.2017 | 08:15

Pri HE Brežice (z leve): Bogdan Barbič (HESS), premier Miro Cerar, poslanec Igor Zorčič (SMC) in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič

Brežice - S sinhronizacijo prvega od treh agregatov je hidroelektrarna Brežice pred dnevi v omrežje oddala prve kilovate električne energije. Eno največjih gradbišč v Sloveniji sta si včeraj ogledala tudi predsednik vlade Miro Cerar in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Premier je napovedal, da bo vlada po dokončanju HE Brežice nadaljevala tudi z gradnjo zadnje v nizu elektrarn na spodnji Savi - HE Mokrice.

Cerar je dejal, da bo predvidoma v drugi polovici leta oz. do septembra, ko bodo vsa dela na HE Brežice končana, vlada zbrala vso potrebno dokumentacijo za začetek projektiranja HE Mokrice in sestavila tudi finančno konstrukcijo projekta, ki je sicer ocenjen na 150 milijonov evrov. Od tega bi polovica odpadla na energetski polovica pa na infrastrukturni del.

Minister Gašperšič je ob tem izrazil svoje prepričanje, da bo HE Mokrice zgrajena do roka, to je do leta 2020, projekt elektrarn na srednji Savi pa še čaka na umeščanje v prostor in dogovor med ministrstvom in energetskimi družbam.

"HE Brežice dokazujejo, da se da z resnim delom končati tudi najzahtevnejše projekte," je ob obisku gradbišče povedal Cerar in poudaril, da spodnjesavske elektrarne ne prinašajo le koristi v smislu čiste energije ampak so pomembni tudi za kmetijstvo, turizem in poplavno zaščito ter nenazadnje tudi za gospodarstvo saj pri gradnji večinoma sodelujejo domači izvajalci in strokovnjaki.

Kot je povedal Bogdan Barbič, direktor družbe HESS, ki je zadolžena za energetski del projekta HE Brežice, ta že proizvaja prve kilovatne ure električne energije. Namen poskusnega obratovanja prvega od treh agregatov pa je, da v dvomesečnem neprekinjenem obdobju preizkusijo njegovo delovanje.

Preizkusu prvega bo sledil preizkus drugega in nato še tretjega agregata, začetek celotnega poskusnega obratovanja HE Brežice pa še vedno načrtujejo konec septembra. Po načrtih HESS tehnični pregled HE Brežice in začetek poskusnega obratovanja predvidevajo konec septembra.

Po zadnjih ocenah bo celotna naložba predzadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Brežice, brez davka dosegla 278 milijonov evrov. Od teh naložba v njen energetski del približno 118 milijonov evrov, naložba v infrastrukturni del z vodno akumulacijo pa približno 160 milijonov evrov. HE Brežice so začeli graditi predlani.

Po besedah Vojka Sotoška, direktorja podjetja Infra, zadolženega za gradnjo infrastrukturnega dela HE Brežice, je tamkajšnja vodna akumulacija zgrajena v dobrih devetih desetinah, gladino Save pa bi že lahko dvignili na obratovalno raven.

Na suhem delu akumulacije jih sicer čaka še nekaj del in ureditev v zvezi z zagotavljanjem protipoplavne varnosti. To bodo še letos uredili tudi na območju Krške vasi in Velikih Malenc, nato pa jih čaka še protipoplavna ureditev sotočja Krke in Save, ki je sicer povezano z gradnjo nižjevodne HE Mokrice, je še povedal Sotošek.

Franc Menda bo sledil še kakšen obisk. Obljubljeno-dogovorjeno je še nekaj investicij,ene so že v planih za druge pa bo še usklajevanje. Pomembno je da se stvari ne ustavljajo,ovirajo.