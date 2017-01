Jubilejna Jasna za gledališko skupino Kluba belokranjskih študentov

28.1.2017 | 13:00

Črnomelj - Zavod za izobraževanje in kulturo (Zik) Črnomelj je včeraj pripravil jubilejno 10. dobrodelno prireditev Jasna. Na njej se spomnijo svoje preminule sodelavke, izkupiček od vstopnic, dobrodelnih prispevkov in prodaje kiparskih del, ki nastajajo na kiparski koloniji mladih likovnikov, pa namenijo enemu od domačih društev.

Tokrat je črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič 635 evrov izročila Nastasji Schweiger, vodji gledališke skupine Kluba belokranjskih študentov. Študenti so obljubili, da bodo s pomočjo tega denarja, ki ga bodo sicer večkrat oplemenitili, izdelali kakovostno opremo in kostume za predstavo, s katero bodo poleti nastopili na Črnfestu. Sicer pa so obljubili tudi recitale, pesniške večere in druge kulturen prireditve.

Tokratni prireditvi so dali naslov Na mladih svet stoji. Povsem upravičeno, saj so se na odru zvrstili sami mladi, od osnovnošolca do študentov. Nastopili so člani Gledališke skupine Zik Črnomelj, Brina Dokl in Anamarija Brozovič iz Plesnega društva Krokar, Viviana Kukar s spremljevalnima pevkama Kajo Rušnov in Lano Škof, glasbene skupine The Plut Family, Martina Mravinec&band in Mladi Belokranjci ter deklamator Jan Škof. Program so šaljivo napovedovali Rok in Miha Babič ter Simon Bajuk.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija