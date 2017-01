Tovornjak obtičal v podvozu

28.1.2017 | 08:00

Na Ulici 21. oktobra v Črnomlju se je sinoči kakšnih petnajst minut pred 22. uro tovornjak s prikolico zagozdil v podvozu. Gasilci PGD Črnomelj so nudili tehnično pomoč vlečni službi pri reševanju vozila. V tem času je bila cesta popolnoma zaprta za promet. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Nesreča na križišču

Ob 22.15 sta na križišču Trdinove ulice in Kandijske ceste v Novem mestu trčili dve vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, posuli cesto z absorbentom in jo počistili. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Gorelo v zabojniku za papir

V Kostanjku v občini Krško je nekaj po osmi uri zvečer gorelo v zabojniku za papir. Gasilci PGD Zdole so požar pogasili.

M. Ž.