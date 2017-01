V Škocjanu težko čakajo na prvi OPN

28.1.2017 | 15:00

Župan Jože Kapler in direktorica občinske uprave Petra Pozderec. (Foto: L. M.)

Škocjan - V škocjanski občini mnogi težko čakajo na sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN), ki bo začrtal razvoj občine za prihodnja desetletja. Zdaj občani še vedno zidajo po starem prostorskem planu in po PUP-u, prostorsko ureditvenih pogojih.

Prizadevanja za OPN trajajo že kar nekaj let. Sprejem je bil načrtovan leta 2014, a po hudih poplavah, ki so takrat prizadele tudi škocjansko dolino, se je vse skupaj zavleklo – poleg drugih strokovnih podlag je bilo potrebno izdelati poplavno študijo, čemur je sledila še izdelava okoljskega poročila.

Tako pravi župan Jože Kapler, ki pove, da je občina, ki obsega 60 kvadratnih kilometrov, redko in razpršeno poseljena. Težnja v OPN je seveda širitev zazidljivih območij z zaokroževanjem vasi. »Ljudem želimo omogočiti razvoj, da mladi ljudje ostajajo doma, da imajo tu možnost graditve hiš, mladi kmetje graditve hlevov, itd. Kar nekaj bo tudi legalizacij, kar vsi težko čakajo,« pove župan in omeni, da so prejeli okrog dvesto pobud za spremembo namembnosti zemljišča. Občina je v vaseh oz. posameznih območjih predvidela tudi prostor za potrebe čistilnih naprav, prostor za potrebe cone v Dobruški vasi je bil opredeljen že prej. »Osnovni cilj OPN je, da skrbi za okolje in skladen prostorski razvoj, ter čim bolj dopušča različne možnosti in omogoči širitev zazidljivih površin, ne da bi bilo potrebno - če res ni nujno - za posamezno območje delati še občinskih podrobnih prostorskih načrtov,« pove Kapler.

Pri pripravi OPN so pazili na uravnoteženje površin - širitev stavbnih zemljišč pomeni izvzem približno 48 hektarov kmetijskih zemljišč, a obenem gre tudi za izvzem stavbnih zemljišč oz. za vračanje iz stavbnih v kmetijska zemljišča, kar predstavlja okrog 42,5 hektarov. Poudariti je treba, da so ti podatki iz javne razgrnitve, kar pomeni, da se pred sprejemom glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in podane pripombe lastnikov zemljišč lahko še spremenijo.

Razgrnitev še do 31. januarja

Kot pravi Janja Ravnikar, višja svetovalka za urbanizem in razvoj na občini, bo z OPN mogoče popraviti tudi razne anomalije. »Do konca januarja imajo v postopku javne razgrnitve tisti, ki obstoječih objektov nimajo na stavbnem zemljišču, možnost, da na občino oddajo pripombe in priložijo upravna dovoljenja zanje ter seveda upajo na ugodno rešitev,« svetuje. V tem primeru gre v glavnem za zidanice.

Župan Kapler upa, da bo OPN Škocjan letos sprejet. Javna razgrnitev dokumenta, ki je delo ljubljanskega podjetja Urbania d.o.o., bo na sedežu občine še do 31. januarja. Do takrat so še mogoče pripombe in predlogi občanov oz. javnosti. Nato bo občina do njih zavzela stališča ter dokument temu primerno popravila, do predloga OPN pa se bodo nato opredelili še nosilci urejanja prostora. Ko bodo vsi ti podali pozitivna mnenja na predlog OPN, sledi sprejem na občinskem svetu in objava v Uradnem listu RS.

L. Markelj