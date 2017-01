Mednarodni tečaj in vaja odziva zdravstva ob velikih nesrečah

28.1.2017 | 10:15

Predstavitev tečaja in vaje si je včeraj v novomeški vojašnici ogledala ministrica za obrambo Andreja Katič. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - V vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu poteka tridnevni mednarodni tečaj odziva zdravstva ob velikih nesrečah. V sklopu tečaja, ki ga organizirata Slovenska vojska in sekcija za zdravstveni odziv ob velikih nesrečah pri Slovenskem zdravniškem društvu, so včeraj simulirali vajo množične nesreče in terorističnega napada z več sto poškodovanimi in umrlimi, pri tem pa so preigrali scenariji verige reševanja od kraja dogodka do končne oskrbe v bolnišnicah, vključno z nepredvidljivimi dogodki. Predstavitev, v kateri je sodelovalo okoli 100 udeležencev, si je ogledala tudi ministrica za obrambo Andreja Katič.

Ta je vajo ocenila za pomembno, ker gre za »organizacijo vseh služb, ki drugače medsebojno ne sodelujejo. Tega se niso učili ne v šoli, ne na fakultetah, s tem se ne srečujejo niti v normalnem realnem življenju.« Poudarila je, da so se izkušnje iz tovrstnih vaj že pokazale za neprecenljive, denimo pri balonarski nesreči na Ljubljanskem barju, saj sta pri množičnih nesrečah in pravočasni pomoči namreč pomembna vsaka minuta in vsak pravilno opravljen postopek.

Na ministrstvu za obrambo so pojasnili, da ima reševanje ob množičnih nesrečah svoje posebnosti, saj je treba s pravilno razporeditvijo razpoložljivih virov narediti čim več za čim večje število poškodovanih. Tak dogodek vedno preseže zmogljivosti predbolnišničnih reševalnih služb in najbližje bolnišnice, zato sta nujna hitra reorganizacija dela ter sodelovanje sosednjih enot in drugih bolnišnic, so opozorili. Domači in tuji predavatelji, med njimi sta tudi gosta iz Francije in Anglije, ki sta že sodelovala v reševanju ob terorističnih napadih v Parizu in Londonu, na omenjenem tečaju predstavljajo nekaj izkušenj z množičnih nesreč in izrednih dogodkov, kot so potresi, teroristični napadi, epidemije in podobno.

Glavni zdravnik Slovenske vojske Andrej Strahovnik je povedal, da gre za sedmi tovrstni tečaj Slovenske vojske in drugih udeležencev. »Na tovrstnih vajah se poskušamo naučiti "istega jezika" za čim boljše obvladovanje množičnih nesreč. Namen vaje je povezovanje vseh deležnikov v verigi reševanja, kjer vključujemo zdravstvene delavce na vseh ravneh, policijo, gasilce in slovensko vojsko. Le koordinacija in integracija lahko kljubuje velikim nesrečam,« je poudaril.

M. Ž.

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Janez Pri nas vaje veliko ne pomagajo,primer malo več obolelih za gripo in malo poledice,pa so že vsi zbegani. V ukc lj so iskali prostor in postelje,da se lahko samo vprašaš kaj bi se zgodilo,če bi bila res masovna nesreča. Priporočal bi da se takih usposabljanj udeležujejo vodsta bolnic in zd,bi morda pridobili org.znanja. Preglej samo prijavljene komentatorje