FOTO: Že triindvajsetič s cvičkom med vinogradi

28.1.2017 | 11:20

V svežem jutru je na pot med vinograde krenilo okoli 700 pohodnikov. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Zadnja sobota v januarju je vsako leto rezervirana za tradicionalni pohod S cvičkom med vinogradi, letos je že 23-ti. Pohoda, ki ni preveč zahteven in poteka po gozdnih, makadamskih in asfaltnih poteh vinskih goric Grčevje in Trška gora, se je danes po prvi oceni organizatorja, Turističnega društva Otočec, udeležilo okoli 700 ljubiteljev pohodništva in druženja, kar nekaj pa se jim bo po izkušnjah priključilo ob poti.

Pohodniki so na pot od gasilskega doma na Otočcu krenili ob 9. uri, dolžina celotne trase je okoli 15 kilometrov, pohod pa bo trajal od 4 do 6 ur. Pot vodi proti Staremu gradu, nato na Paho in proti Hemljniku in nadalje na Trško Goro. Na trasi so pripravili številne postojanke, kjer se bodo lahko okrepčali z domačimi dobrotami, cvičkom in toplimi napitki, na zaključku pri zidanici Colnar pa jih bo čakala tudi topla malica.

M. Ž.

Galerija