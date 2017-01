Uredili progi za tek na smučeh

28.1.2017 | 19:05

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Novomeška občina je tudi letos poskrbela za ljubitelje teka na smučeh in uredila tekaški progi v Boričevem in Velikih Brusnicah. Na slednji je ravno danes potekala tekma v okviru delavskih športnih iger. Za vzdrževanje prog v sodelovanju z Zavodom Novo mesto skrbijo lokalna društva in domačini. Sicer je tekaška proga urejena tudi ob smučišču Gače.

Zavod Novo mesto, ki se je ob začetku zimske sezone lotil urejanja prog za tek na smučeh v mestni občini in vzpostavil sistem rednega vzdrževanja, načrtuje ureditev še dodatnih prog, vendar morajo soglasje predhodno dati lastniki zemljišč, čez katere naj bi potekale. Dogovori še potekajo, trenutno za ureditev tovrstne proge v Prečni, so sporočili iz novomeške občine.

»Mestna občina Novo mesto ob tem pozdravlja, da so tudi nekateri posamezniki in organizacije v občini prepoznali potrebo po tovrstni infrastrukturi, ki pa je prebivalcem občine že na voljo. Prav tako si prizadeva za širitev mreže tekaških prog, vendar ocenjuje, da bi bilo treba vložiti več truda v promocijo tega športa, in sicer tako, da bi z večjim številom uporabnikov povzročili zanimanje tudi pri ostalih občanih. S tem bi v prihodnje lahko lažje prišli tudi do dovoljenja za uporabo kakšnega novega zemljišča. Občina pri tem računa na pomoč vseh, ki so zagovorniki in ljubitelji teka na smučeh, da z lastnim zgledom in aktivnostjo pripomorejo k zagotovitvi boljše infrastrukture na tem področju,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.