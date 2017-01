Avto na streho

28.1.2017 | 18:40

Pri avtocestnem izvozu Trebnje-vzhod v smeri Novega mesta se je zgodaj zjutraj, ob 5.39, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetlili kraj, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Trebnje so eno poškodovano osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorele saje

V Verdunu pri Uršnih selih so dobrih petnajst minut pred peto uro popoldne gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dobindol in Dolenjske Toplice so nadzorovali izgorevanje saj in s termo kamero pregledali okolico dimnika.

V avtu brez znakov življenja

Ob 9.16 so posredovali gasilci PGE Krško v ulici Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem, kjer se je v osebnem vozilu nahajala oseba, ki ni kazala znakov življenja. Gasilci so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč pogrebni službi. Posredovali so reševalci zdravstvenega doma Krško, ki so oživljali osebo. O dogodku je bila obveščena pogrebna služba.

M. Ž.