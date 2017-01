Pričakovan poraz Krke v Kamniku

29.1.2017 | 08:45

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Odbojkarji Krke so sinoči pričakovano izgubili tekmo z drugim moštvom prve slovenske odbojkarske lige kamniškim Calcitom z 0:3 in zdrsnili na peto mesto prvenstvene lestvice.

Do prvega tehničnega odmora so si domači odbojkarji po uspešnem napadu Maxsona Guilherma Pereire priigrali tri točke prednosti, s tremi so po bloku Domna Kotnika vodili tudi ob drugem. Vendar so se z asom Sergeja Drobniča krkaši približali na točko zaostanka (15:16), vseh njihovih upov po preobratu pa je bilo konec po dveh zaporednih točkah Andreja Štembergar Zupana in bloku Jureta Laknerja. Ko je Lakner s še enim blokom zaustavil Drobniča, je bilo že 23:17 za domačo ekipo, ki je z blokom Pereire izkoristila svojo drugo zaključno žogo v uvodnem nizu.

Tudi drugi niz je imel podoben potek kot prvi, do drugega tehničnega odmora so gostje še držali korak s Kamničani, ki so do vodstva s 14:13 naredili kar osem lastnih napak. Toda na servis Domna Kotnika, ki je dosegel tudi dva asa, so dosegli sedem zaporednih točk. Novomeščani so v končnici niza sicer ubranili tri zaključne žoge domače ekipe, nato pa je Uroš Erpič naredil napako na servisu.

Najbolj izenačen je bil tretji niz, ki so ga bolje začeli gostje iz Novega mesta. Na prvi tehnični odmor so odšli s prednostjo treh točk, po bloku Martina Kosmine so še vodili z 10:7, nadaljevanje pa je bilo spet v znamenju kamniške ekipe, ki je z blokom Pereire povedla s 14:12. Do sedemnajste točke sta bili ekipi nato še skupaj, na servis Pereire pa gostje niso imeli pravega odgovora. Razpoloženi Štembergar Zupan je Kamničanom priboril prvo zaključno žogo za končno zmago, drugo je izkoristil Lakner.

Calcit Volleyball : Krka 3:0 (18, 19, 19)

Calcit Volleyball: Štalekar, Hribar, Golob, Novljan, Ratek, Okroglič, Vidmar, Pereira 12, J. Brulec 4, Lakner 5, Kotnik 9, Štembergar Zupan 15, Videčnik 1, Konjedic.

Krka: L. Brulec, Ožbalt, G. Erpič 1, Vrhovšek, Kosmina 11, Borin, U. Erpič 2, Stosić 1, Drobnič 10, Pucelj, Bregar 7, Lindič, Klobčar, Renko, Turk 4.

Lestvica: 1. ACH Volley 47, 2. Calcit Volleyball 40, 3. Triglav 35, 4. Hoče 28, 5. Maribor 24, 6. Krka 23, 7. Salonit Anhovo 20, 8. Panvita Pomgrad 14, 9. Sip Šempeter 8, 10. SijMetal Fužinar 4.

I. V./STA