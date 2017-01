Zdravnikov manjka predvsem na oddelku urgentne medicine

V Splošni bolnišnici Novo mesto nimajo perečih kadrovskih težav, razen na oddelku urgentne medicine, kjer pristojni niso pravočasno poskrbeli za ustrezno število specializacij. Na novomeški urgenci bi po poročanju Slovenske tiskovne agencije zato potrebovali še pet zdravnikov, v bolnišnici pa tudi po enega revmatologa in psihiatra ter oftalmologa in nevrologa, so povedali za STA.

Po navedbah vodstva novomeške bolnišnice, ki pomanjkanje zdravnikov v državi pripisuje neusklajenosti specializacij s potrebami bolnišnic oz. zdravstvenih zavodov, imajo skupaj zaposlenih 119 zdravnikov specialistov, 52 zdravnikov specializantov in mesečno še 15 zdravnikov pripravnikov.

Problem pomanjkanja zdravnikov specialistov rešujejo z nadurnim delom ter s sklepanjem podjemnih pogodb z zunanjimi zdravniki in pogodb o začasnem ter občasnem delu z upokojenimi zdravniki. Dodali so, da so lani zaposlili šest zdravnikov specialistov, medtem ko letos načrtujejo deset novih tovrstnih zaposlitev.

V bolnišnici si tudi okrepljeno prizadevajo za modernizacijo organizacije dela in procesov oz. za procesno organiziranost zavoda. Sicer pa njihova sedanja organizacija ni optimalna in narekuje spremembe v sistemizaciji, so opozorili.

Glede drugih kadrovskih težav so v novomeški bolnišnici, ki skupaj zaposluje nekaj več kot 1130 ljudi, navedli, da imajo kljub večjemu številu zaposlenih medicinskih sester oz. zaposlenih po programu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) težave z zagotovitvijo 24-urne oskrbe pacientov.

V bolnišnici namreč beležijo visok delež bolniške odsotnosti in odsotnosti zaradi porodniških dopustov. Omejujejo jih tudi omejitev nadurnega in nočnega dela starejših ter zastarela organizacija dela, kar skušajo v skladu z delovnopravno zakonodajo nadomestiti z nadurnim delom.

Kljub pomanjkanju nekaterih zdravnikov v bolnišnici - razen redkih izjem - v glavnem presegajo priznane in plačane zdravstvene programe. Sicer pa so najdaljše čakalne dobe v bolnišnici nastale predvsem pri premalo priznanih in plačanih programih. Vodstvo novomeške bolnišnice krivdo za to pripisuje ZZZS.

Splošna bolnišnica Novo mesto pokriva območje jugovzhodne Slovenije. Z določenimi dejavnostmi pokriva tovrstne potrebe do približno 140.000 prebivalcev. Skupaj s storitvami, ki jih ne pokriva sosednja brežiška bolnišnica, pa do približno 180.000 prebivalcev.

