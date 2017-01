Visoka zmaga rokometašic Krke

29.1.2017 | 10:30

Stopiče - Rokometašice Krke so sinoči v domači dvorani v Stopičah visoko z 28:15 (13:6) premagale ekipo Zelene doline Žalec in se tako še utrdile na sredini lestvice, kjer na šestem mestu za tretjeuvrščeno ekipo Ajdovščine zaostajajo vsega eno točko, prav toliko pa tudi za tokratnimi tekmicami, ki so na lestvici pete.

Novomeščanke so tokrat vodile vse od začetka srečanja, na katerem je bil izid izenačen le pri 1:1. Uvodni del srečanja je bil sicer precej izenačen, dekletom obeh ekip pa nikakor ni uspelo spraviti žoge v okvir vrat, tako da so v prvih 15 minutah dosegle vsega tri zadetke, potem pa se je v novomeški vrsti najprej odprlo predvsem Čopijevi, ki je v 27. minuti s svojim četrtim zadetkom popeljala Krko v vodstvo z 10:5, in Vebletovi, ki je v zadnji minuti prvega polčasa s svojim šestim zadetkom poskrbela, da so šle Novomeščanke na odmor z visoko prednostjo 13:6, na koncu srečanja pa je bila z devetimi zadetki tudi najboljša strelka tekme, na kateri so ostale zadetke dosegle Tjaša Lovšin 5, Dominika Mrmolja 2, Veronika Leški 3, Živa Čopi 5 in Anja Rudman 1.

V naslednjem krogu bo Krka 11. februarja gostovala na Ptuju.

Lestvica: 1. Krim Mercator 20, 2. Zagorje 20, 3. Mlinotest Ajdovščina 12, 4. Celje Celjske mesnine 12, 5. Zelene doline Žalec 12, 6. Krka 11, 7. Ljubljana 8, 8. Aklimat Ptuj 8, 9. Ž.U.R.D. Koper 7, 10. Branik 5, 11. Velenje 1.

