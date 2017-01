Big band Črnomelj navdušil na premiernem nastopu

29.1.2017 | 12:45

Črnomelj - Včeraj zvečer se je v športni dvorani tukajšnje OŠ Mirana Jarca premierno predstavil Big band Črnomelj. Čeprav sta ideja in želja, da bi imeli big band, v Črnomlju tleli že vrsto let, pa ju je uspelo uresničiti šele Tonetu Kralju.

Kralj je pred dobrega pol leta k sodelovanju povabil nekaj sedanjih in bivših učencev Glasbene šole Črnomelj, kjer je zaposlen, nekaj učiteljev ter znance iz godbenih krogov. Je namreč tudi dirigent Godbe na pihala Semič, pred tem pa je dirigiral v Godbi na pihala Črnomelj. Glasbeniki prihajajo iz vseh treh belokranjskih občin. Kot gosti so nastopili vokalna solistka Tina Kocjan ter združena otroški pevski zbor Glasbene šole Črnomelj in mladinski pevski zbor OŠ Mirana Jarca.

Glasbeniki pod taktirko Toneta Kralja so tako navdušili (pre)polno športno dvorano obiskovalcev, da so morali poleg 19 skladb, ki so jih pripravili za premierni nastop, zaigrati še dodatne tri. Predvsem pa je med obiskovalci prevladovala misel, da Bela krajina potrebuje takšen orkester in si ga tudi zasluži.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

