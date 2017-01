K bronu prispevala tudi Zarabec in Janc

29.1.2017 | 16:00

Veselje slovenske reprezentance po tekmi s Hrvaško. (Foto: Grega Wernig/M24)

Trebnje, Sevnica - Sinoči je Slovenijo in ves rokometni svet s senzacionalnim preobratom in zmago nad Hrvaško na tekmi za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Parizu navdušila slovenska rokometna reprezentanca, v kateri pa sta pomembno vlogo igrala tudi naša olimpijca iz Trebnjega Miha Zarabec in Sevnice Blaž Janc.

Miha Zarabec je na osmih tekmah dosegel sedemnajst zadetkov, poleg tega pa je triindvajsetkrat podal za zadetek in ukradel pet žog, po čemer je bil eden najboljših na prvenstvu. Uspešno je zadel sedem od devetih strelov s sedmih metrov.

Blaž Janc je dosegel trideset zadetkov, trikrat uspešno podal za zadetek, zadel pa je oba strela s sedmih metrov. Po tekmi je Janc povedal: "V tem trenutku ne verjamem, da smo osvojili bronasto kolajno. Težko je najti primerne besede ob tej neverjetni zmagi, lahko le rečem, da sem ponosen na svoje soigralce in celoten strokoven štab."

Slovenska reprezentanca je že prispela v domovino, slovesni sprejem zanjo pa bo jutri ob 17.00 bo pred Mestno hišo v Ljubljani. Ne dvomimo pa, da ne bodo za odlična rokometaša posebnih sprejemov pripravili tudi v rodni Sevnici in Trebnjem.

I. V.